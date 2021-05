Anuncia Julio Lorenzini su programa Trámite Cero

Staff / IMR

• El candidato de Morena-PT a San Pedro Cholula dio los detalles de su programa de reactivación económica postcovid.

• Los comerciantes de San Pedro Cholula no serán molestados durante mi gobierno, estableció.

Como parte de su Plan para reactivar la economía local después del Covid 19, el candidato de Morena-PT al municipio de San Pedro Cholula, Julio Lorenzini, anunció la puesta en marcha del Programa Trámite Cero, que significa que los comerciantes podrán abrir nuevos negocios sin tramitar permisos, con excepción de los que venden bebidas alcohólicas.

Al recorrer comercios de la zona Centro de este pueblo mágico, Lorenzini dio los detalles del programa: “para aquellos negocios que no vendan alcohol, se implementará un programa que se llama Trámite Cero, que significa que podrán abrir sus negocios sin necesidad de cumplir ningún requisito, ni siquiera acercarse al ayuntamiento para pedir autorización para poder abrir”.

Mientras no vendan alcohol, los comerciantes tendrán cero trámites. “Y además durante nuestra administración no se les va a molestar. La idea es ser solidarios, ponerse en los zapatos de la gente, de los comerciantes, de los micro y pequeños empresarios y no molestarlos. Sino al contrario, darles todas las facilidades para que tengan una ocupación que les permita llevarse un dinero a la bolsa y solventar los gastos de la casa”.

Otros aspectos del plan de reactivación económica, detalló, es dar Créditos a la palabra de la mujer y los jóvenes emprendedores, sin aval y sin garantía, con asesores, para que arranquen sus negocios y funcionen con éxito.

Asimismo, se buscará dar facilidades a los grandes inversionistas para que volteen los ojos a San Pedro Cholula, y nos ayuden a recuperar su grandeza. “Habrán facilidades para realizar inversiones aquí, para generar derrama económica, siempre cuando contraten mano de obra, que sea toda de San Pedro Cholula”.

Finalmente, Lorenzini mencionó que otro de los aspectos de la reactivación económica es aumentar la promoción turística hacia el exterior del Estado y llevar a cabo actividades artísticas y culturales los fines de semana, para atraer a los visitantes.