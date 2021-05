The Weeknd ‘conquista’ los Billboard Music Awards 2021; así fue la premiación

MILENIO

Los Billboard Music Awards 2021, que tuvieron lugar este domingo en Los Ángeles, California, generaron mucha alegría entre los fanáticos de la música, pues además de lo versátil de sus nominaciones, hubo grandes presentaciones de artistas internacionales como BTS, Karol G, Doja Cat, Jonas Brothers y Pink.

A continuación te contamos todos los detalles de lo que ocurrió durante la gala.

Ganadores en las categorías principales de lo Billboard Music Awards

Mejor artista

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor artista nuevo

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke

Rod Wave

Mejor artista masculino

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Mejor artista femenino

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift

Mejor dúo/grupo

AC/DC

AJR

BTS

Dan + Shay

Maroon 5

Mejor artista Billboard 200

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

Taylor Swift

Mejor artista Hot 100

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd

Mejor artista social (Votos de fans)

BLACKPINK

BTS

Ariana Grande

SB19

Seventeen

Mejor artista latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Mejor artista latino masculino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Mejor artista latino femenino

Becky G

Karol G

Rosalía

Mejor dúo/grupo latino

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabón Armado

Los Dos Carnales

Mejor artista dance/electrónica

The Chainsmokers

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Surf Mesa

Jonas Brothers, el ‘broche de oro’ de la premiación

El momento cumbre de la gala llegó con la última presentación: los Jonas Brothers aparecieron en el escenario del Microsoft Theater en Los Ángeles, acompañados de Marshmello, para interpretar su nueva canción, “Leave Before You Love Me”, además de un popurrí con sus grandes éxitos.

LOS JONAS BROTHERS CERRANDO LOS BBMAS CON SU NUEVA CANCIÓN Y CON UN MIX DE TODAS SUS CANCIONES ES TODO LO QUE ESTÁ BIEN#BillboardTNT pic.twitter.com/acXi9kEdEi — Liz 🇲🇽 (@Liz_MarCT) May 24, 2021

La noche de The Weeknd

Además de ser el artista más premiado en esta edición de los premios Billboard (10 galardones), el cantante canadiense aderezó su triunfo con la presentación del tema “Save yout tears” a través de un video que implicó mucha velocidad.

¡Bad Bunny pone a todos a bailar en los Billboard!

El cantante puertorriqueño convirtió la premiación en una fiesta al interpretar la canción “Te deseo lo mejor” acompañado de una gran escenografía y un vestuario muy llamativo

BTS conquista los Billboard con la presentación de “Butter”

El grupo surcoreano protagonizó uno de los momentos más memorables de esta edición de los premios Billboard, pues presentó por primera vez en vivo la canción “Butter”, algo muy esperado por sus millones de fans a nivel mundial.

¡Orgullo latino! Karol G ‘la rompe’ en los Billboard

La cantante colombiana Karol G se presentó de forma esplendida en los Billboard después de una gran introducción por parte de Nick Jonas. ¡Un show para el recuerdo!

beep beep @karolg pulled up to the #BBMAs and KILLED it 🔥😍 pic.twitter.com/eoZFKwAtox — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 24, 2021

Pink cautiva al presentarse junto a su hija en los Billboard

La cantante estadunidense logró conquistar a los televidentes de la premiación, pues su interpretación del tema “Cover me in sunshine” tuvo una invitada muy especial: su hija Willow Sage.

Bad Bunny gana premio a Mejor artista latino

Bad Bunny se llevó el premio a Mejor artista latino, lo que provocó una gran ovación entre los asistentes a la premiación.

“Muchas gracias, primero que todo, a todos los fanáticos alrededor del mundo, en especial a mi gente latina que siempre me ha querido y apoyado. Gracias a los Billboard. Lo comparto también con los colegas que están nominados y haciendo cosas grandes. Gracias, quiéranse, ámense más, no estén por ahí odiando a nadie, hay que aprender a ser más comprensivos, empáticos”, dijo el cantante.

Michelle Obama presenta a Alicia Keys

La ex primera dama sorprendió a los televidentes al presentar de forma muy emotiva a Alicia Keys, a quien señaló de inspiración para ella y sus fans.

Doja Cat ‘incendia’ el escenario durante su presentación

“Kiss me more” fue el tema con el que Doja Cat ‘incendió’ una noche que promete muchas sorpresas. Destaca que al show de la artista de 25 años se sumó Solana Imani Rowe, mejor conocida como SZA.

Nick Jonas da la bienvenida a la premiación

La premiación arrancó de forma sublime, pues la presentación de Nick Jonas, donde reconoció que el último año ha sido complicado debido a la pandemia, fue muy aplaudida por los televidentes.