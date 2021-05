Con la complicidad del INE y el IEEP, Mario de la Rosa prepara un fraude electoral en Amozoc al hacer campaña con recursos públicos, acusó el PAN

Hipólito Contreras

En todas las mediciones que hemos tenido el presidente Mario de la Rosa con licencia y candidato de Morena, tiene 90 puntos de rechazo social, en todos los servicios públicos está reprobado, en materia de agua, seguridad, servicios públicos como alcantarillado, drenaje, basura, panteones, pavimentación, adoquinamiento, electrificación, seguridad pública, está reprobado, afirmó Javier Castellanos Vázquez, representante del PAN

Ellos, dijo, están confabulando la estrategia de turismo electoral como una forma de garantizar ser competitivos dentro del proceso electoral.

“Se nos hizo muy raro que cuando solicita la licencia para hacer campaña, el mismo día dice que se le quite la licencia, se la autorizan en Cabildo y hace campaña desde el gobierno”, expresó.

Amozoc no tiene movilidad comercial porque no hay políticas que generen esas condiciones, tampoco hay infraestructura para recibir a más de mil personas, señaló.

Afirmó que el municipio de Amozoc el padrón electoral se ha alterado, “no hay piso firme para todos, el padrón se infló más del 15 por ciento en los últimos dos años, cuando venía creciendo en promedio en un dos y tres por ciento, Amozoc no ha crecido tanto como otros municipios conurbados.

Por eso estamos inconformes, indicó, no se nos hace justo, que se esté compitiendo y estén manejando recursos del ayuntamiento para hacer campaña, son varias inconformidades, la casa electoral no cumple con las normas, no tenemos seguridad como consejeros, como representantes de partidos.

Indicó que la seguridad está cargo del presidente Mario de la Rosa, tiene trece familiares como son funcionarios de casilla, “no hay imparcialidad, derivado de los nuevos protocolos de sanidad que va a establecer el INE, donde no va a ser fácil que todos puedan tener acceso a los materiales, los partidos quedan al margen, lo que pedimos es que sea imparcial y que no existan este tipo de conflictos”.