El talentoso productor musical Santana a la conquista de México

Por Mino D’Blanc

El productor Santana ha logrado escalar a grandes alturas dentro de la industria de la música, siempre con el objetivo de buscar aportar creatividad y originalidad al público, quien “merece escuchar buenas letras y fusiones de instrumentos musicales”, como bien lo menciona.

-Sus inicios dentro del gremio artístico:

Fueron dentro del mundo artístico fueron dentro de la producción audiovisual. “Yo vivía en Cuba. Mi padre alguna vez tuvo oportunidad de viajar y me compró una computadora con la que realicé mis primeros videos. Me llamó la atención todo lo visual, así que me di a la tarea de practicar y practicar. Logré algunas creaciones. Mi primer video costó un dólar”, comentó.

-Gente de Zona y Fernando Lugo en el éxito de Santana:

En 2016 conoció a parte del equipo del grupo Gente de Zona, con quienes laboró como Free Maker. Durante dos años viajó por el mundo con dicha agrupación, teniendo como principal actividad la edición de videos.

Fue en 2018 en una parada en Estados Unidos cuando llegó el momento preciso, ya que conoció al destacado director y cineasta Fernando Lugo, quien es muy reconocido por sus videos musicales y quien lo invitó a formar parte de su equipo.

-Santana y las grandes estrellas con los que ha trabajado en relación a videos:

“He trabajado en el proceso de edición y postproducción con muchísimos artistas de la industria americana y latinoamericana, algunos son Maluma, Karol G, Nicki Jam, Ozuna, Anuel, Tyga, Alfa el jefe, Cardi B, Bad Bunny, Steve Aoki, Jhay Cortez, Lunay, Farruko, Jowell y Randy, Chris Tamayo, Rosalía, Floyd Mayweather, Myke Towers, Ovi, Thalia, Llane, Christian Nodal, Reik, Wisin & Yandell, Maejor, Romeo Santos, Jennifer López, Diplo (Major Lazer), Gente de Zona & El Taiger y Orishas & Gente de Zona”, menciona orgulloso el joven productor de origen cubano.

-Su incursión como productor musical:

Con ya basta experiencia y cercanía con el medio artístico le despertaron la inquietud de producir música. Santana discernió: “desde 2011 surgió mi inclinación por las armonías y los ritmos. Es algo mágico porque creas letras y acordes que nacen de un sentir y lo compartes con el mundo entero. Eso es apasionante porque tus vivencias son las de otros y se hace una conexión única entre mucha gente. Es una forma de cobijarlos con nuestro trabajo”.

Comenzó trabajando como productor musical para un grupo urbano en la ciudad de La Habana, Cuba; ello con la afición y las ganas de indagar en el ámbito en el amplio y diverso mundo de la producción. “Estuve relacionado a varios éxitos de la música urbana en aquel momento como “Cuba isla bella” del grupo Cubano Orishas & Gente de Zona.

-El año en que se consagró:

Anteriormente se menciona que fue en 2018 cuando en Estados Unidos conoció a Fernando Lugo. Fue en ese mismo año en que Santana estuvo en “Viña del Mar”, el festival de música latina más importante y en el que obtuvo los premios Gaviota de Oro y Gaviota de Plata junto a Gente de Zona.

-Más colaboraciones de Santana con otros artistas:

“He colaborado con artistas destacados como El Taiger & Gente de Zona, Diplo, Nicky Jam, Karol G, aunque algunas de esas nunca llegaron a salir del estudio, por razones ajenas a nosotros”, aseveró. “Nunca me detuve, continúe creando y preparándome porque siento que la fusión de la producción musical y visual me permiten lograr mejores productos. No solo veo la letra, sino que al mismo tiempo visualizo el contenido del video y eso es algo que me emociona porque son el complemento para hacer clic con el público”, enfatizó.

-Los éxitos de Santana con Chris Tamayo:

Tras mudarse a Miami, conoció a Chris Tamayo con quien tuvo la oportunidad de realizar las canciones “Trip” y “Michael Phelps”, así como del álbum “Happy and Sad”, materiales que cuentan con millones de reproducciones en las plataformas digitales.

-El año 2021 en la vida de Santana y su deseo de conquistar México:

Tiene muchos proyectos que se están ejecutando, uno de ellos es con Chris Tamayo y Kendaya. “Sigo creando nuevas propuestas musicales. Entro al estudio y en automático llega la inspiración, así que hay mucho material que me gustaría compartir con más artistas para que ellos, a su vez, la hagan llegar al público. México es uno de los países que quiero que conozca mi trabajo. Estoy seguro que se identificarán con cada proyecto que creo. El público es la clave de cada material porque está hecho para ellos y no hay nada más gratificante que alcanzar el objetivo de acaparar su atención”, puntualizó.

Actualmente, labora de forma independiente, pero abierto a las colaboraciones que lleguen.