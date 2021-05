Muere el cantante MC Kevin al caer de un quinto piso de un hotel

TVNOTAS

Hace unas horas se dio a conocer que el cantante MC Kevin, que en los últimos tiempos se convirtió en uno de los más éxitos del funk, lamentablemente falleció el domingo pasado en el Hospital Miguel Couto.

Hasta el momento se manejan dos versiones del motivo del deceso del joven cantante de 23 años. Primero que cayó del quinto piso de un hotel por querer lanzarse a una alberca.

La otra es que estaba intentando huir de su pareja para que no se diera cuenta que le era infiel.

Aunque no se sabe lo que realmente pasó, las reacciones por parte de sus fans, amigos y familiares no se hicieron esperar, pues era una persona muy querida.

Y uno de ellos fue su gran amigo Neymar, quien aprovechó sus redes sociales para despedirlo, además de externar que no lo podía creer.

”No me lo puedo creer, 23 años… juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño hacia mí. Teníamos pensado vernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos. Pero tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí. Que descanse en paz mi niño”, escribió el brasileño.

Mientras que sus fans no han dejado de manifestar su dolor: ”Descanse en paz”, ”Un grande de la música se va”, ”Te vamos a extrañar”, ”Que triste saber cómo fue que partiste”, ”Siempre en mi corazón”.

