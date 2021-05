Jackie Souza platica sobre su participación en el capítulo de hoy de “Tic Tac Toc El Reencuentro”

Por Mino D’Blanc

En el capítulo de ayer lunes 18 de mayo de “Tic Tac Toc El Reencuentro” estuvieron como invitados especiales a Jackie Souza, quien personifica a la vecina de Carlos, María Prado quien dará vida a la empleada doméstica del departamento de Carlos, Yekaterina Kiev quien es la reportera, Herson Andrade como la seguridad de Tito Gambino, Yuliana Peniche es la doctora que atiende a Reynaldo de la memoria y Alejandro Peniche quien será el transeúnte en la calle del departamento de Carlos.

Sinopsis del sexto capítulo: Carlos está echando pasión con Micaela, pero al no poder avanzar, intenta ir a su departamento por una pastilla azul. Para que ella no se dé cuenta, sale por la ventana del baño, pero se queda atorado en la cornisa de su departamento que está en el décimo piso de un edificio. Pierre en lugar de ayudarlo, decide hacerle creer a los medios que Carlos se quiere suicidar, todo esto con el fin de hacerle publicidad al grupo. Mientras que Reynaldo pierde la memoria y Natalia y Tito intentan de diferentes formas hacer que la recupere.

Platicamos con Jackie Souza, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa Comunicación.

MD’B: Participas en una serie de comedia que está dando mucho de qué hablar para bien en relación a las producciones televisivas.

JS: Feliz porque ya se transmite hoy lunes. Primeramente, estoy muy agradecida con Reynaldo López, con la producción, con Carlos Espejel que en verdad en todo momento fue súper generoso, que en todo momento me aguantó porque yo soy de pronto muy exigente para estar estudie y estudie y la verdad, Carlos en todo momento se mostró súper accesible conmigo; de pronto me aconsejaba porque él es un maestrazo de la comedia y tener el apoyo de estos actores, la verdad se agradece bastante.

Aparte que la pasamos muy bien, me reía como niña y sé que así el público lo va a hacer. Carlos es como muy fácil, es como una esponjita que absorbe todo al momento y le sale perfecto; a él le pueden decir 5… 4… 3… y en el 2 se transforma y después de estar platicando, de estar cotorreando en el foro, de pronto se concentra y hace las cosas y yo no, yo requiero mi tiempo, entonces el saber que Carlos siempre estuvo ahí atento conmigo, estudiando, repasando, es algo que se agradece, y también el hecho de que, si algo me podía aportar, apoyaba con ello.

MD’B: Ahora incursionas en una serie de comedia de situación, cuando generalmente has trabajado en telenovelas y en teleseries de drama, de suspenso.

JS: Fíjate que mi antepenúltimo proyecto fue “Sin miedo a la verdad” que era totalmente como drama, suspenso, escenas policiacas que ya te imaginarás, yo era una agente de la policía. De pronto me habla Nicandro Díaz para hacer “La Mexicana y el Güero” que era una producción con tintes cómicos; eso de alguna manera ya me iba abriendo como ciertas puertas.

Y la verdad, aunque mi personaje no tenía como tanto tinte cómico, de pronto uno les va aprendiendo a los actores. Entonces lo que yo aprendí es que mientras tú te metas y digas las cosas con verdad, la comedia sale, porque en sí la comedia ya la trae el texto. Además, con el excelente director que es Rafael Perrín y que si me volviera a decir “trabaja de nuevo conmigo” le digo que sí sin pensarlo, el productor Reynaldo López que estuvo en todo momento ahí al pendiente.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Micaela?

JS: Micaela es muy distinta a mí. Ella es una mujer como con mucho libertinaje, es como muy libre, es una mujer sin compromisos, es una mujer algo fogosa, digamos. En este capítulo todo lo que pasa es muy chusco y el final es demasiado cómico con Micaela. De alguna u otra forma, ella no se asusta de nada; me encanta. Yo soy un poco como más temerosa de todo, de pronto como que me cuido demasiado y Micaela no, es muy libre.

MD’B: ¿No te han ofrecido trabajar nuevamente en un capítulo de “Tic Tac Toc El Reencuentro”?

JS: Fíjate que sí. Algo había escuchado que tienen pensado más adelante sacar otra temporada, entonces probablemente sí podremos estar ahí, de nuevo con ellos, pero no sé qué vaya a pasar, no sé si sí vayan a hacer la siguiente temporada.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta serie y, sobre todo, el capítulo de ayer en el que apareciste tú?

JS: Porque primeramente yo pienso que en estos tiempos que estamos viviendo, más que nunca necesitamos producciones y series que nos hagan reír, entonces definitivamente esta es una producción, una serie, que de verdad los va a hacer reír como niños. Y aparte de verdad, los actores que están son expertos en la comedia y sé que van a disfrutar del trabajo de todos.

MD’B: ¿Qué viene en tu vida profesional en este año?

JS: Estoy súper contenta porque desde que empecé a trabajar en “La Mexicana y el Güero” estaba en el desarrollo de un suero de colágeno que es un producto cosmético y del cual es una marca propia y me ha requerido casi todo mi tiempo. Desde el inicio de este año como que he tratado de darme un poco más de espacio para desarrollar bien, bien, bien, este producto.

De hecho, ya está desarrollado, ya casi estamos en la última etapa, entonces espero que para inicios de junio ya pueda lanzar bien, bien, este producto cosmético. También sigo con mi canal de YouTube todos los miércoles a las 6:00 de la tarde subiendo contenido. También empecé con un productor musical a trabajar, ahorita con covers y ojalá en un futuro pueda ya lanzarles mi primer sencillo.

MD’B: ¿Qué género vas a cantar?

JS: A mí me gusta el pop, entonces estoy haciendo un pop reggaetonero, pero más dirigido al pop.

MD’B: ¿Cuáles son tus influencias? ¿Hacia dónde van tus letras? ¿Son de amor, de desamor, de alegría, de baile?

JS: Ay no, fíjate que a mí el desamor no me gusta. La vida es tan bonita que hay que cantar cosas positivas, que nos levanten el ánimo. Mi base sería algo rítmico, algo que levante el ánimo.