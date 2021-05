Ari Borovoy aclara por qué OV7 no estará en el 90’s Pop Tour

Quién

A dos años de haberse realizado el más reciente concierto que reunió a los ídolos del pasado, denominado 90’s Pop Tour , el concepto está de regreso, pero con una clara diferencia: no participará el grupo OV7 , uno de sus integrantes y mente detrás de este concepto, Ari Borovoy , explicó esta futura ausencia en el escenario. La información que ofreció Borovoy no fue tomada a menos por los fans de la agrupación que alcanzó la fama desde la niñez de sus integrantes, ya que todavía recuerdan el breve desencuentro que hubo entre Ari y el resto de sus compañeros, que al final de cuentas llegó a un feliz término.

En esta ocasión no van a estar, pero uno nunca sabe, a lo mejor más adelante se suman’, explicó Borovoy , quien quiso ahondar en el tema y revelar que uno de los motivos de que no regresen al escenario de la Arena Ciudad de México, es porque ellos tienen pendiente una gira propia. ‘Los de OV7 estamos esperando las nuevas fechas para una gira y en su momento, probablemente más adelante así sea, se suban como los Caló , los The Sacados , como muchos artistas que estuvieron en su momento, no en esta primera etapa, pero esperemos que más adelante’, detalló Ari . El también cantante insistió en que ‘como siempre lo he dicho, arriba de este escenario, cualquier noventero es bienvenido’. Durante 2020 OV7 se embarcaría con Mariana Ochoa , Lidia Ávila , Érika Zaba , M’balia Maricha , Óscar Schwebel , Kalimba y el propio Borovoy en una extensa gira para celebrar sus 30 años en la música. Ese tour sigue en pie y está a la espera de que las autoridades sanitarias den luz verde para la realización de eventos masivos y cuando sea posible se reunirán, aunque eso signifique que la agrupación no pueda formar parte de la primera etapa del 90’s Pop Tour .

Al exitoso concepto que se presentará en la Arena Ciudad de México el 26 de noviembre, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el día 27, y en diciembre llegará a la Arena Monterrey, se suman artistas de la talla de Ana Torroja y de Benny Ibarra . ‘Una aventura en la que nunca imaginé estar, con amigos y gente que no conozco, pero que seguramente acabarán también siendo mis amigos (…) No importa cuando se crearon las canciones, lo importante es que sigan vigentes y con vida’, expresó la ex integrante de Mecano . JNS , Kabah , Magneto , Erik Rubín , Sentidos Opuestos y Lynda también estarán presentes durante el show que combina los éxitos de cada alineación con un espectáculo de luz, sonido y efectos especiales en un escenario al centro. Otra ausencia muy sentida por los que vivieron en esta época es la del grupo Mercurio .