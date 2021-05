Video desde Puebla: Ferieros piden se les deje trabajar

María Arévalo

Los dueños de juegos mecánicos, puestos de chalupas y canicas, se manifestaron para que se les permite trabajar pues tienen más de un año sin generar ingresos.

Pedimos que nos dejen trabajar, debido a que es más de un año que no generamos ingresos y ya no tenemos que comer y sabemos que no están permitidas las ferias patronales pero proponemos que nos permitan hacer nuestras actividades en espacios como parques o jardínes con todas las medidas sanitarias y aforos reducidos”, enfatizó la representante.

La dueña de juegos mecánicos precisó que han presentando sus medidas sanitarias a la Coordinación General de Protección Civil del estado, sin embargo no se les ha permitido instalarse, pues las fiestas patronales están suspendidas.