Alejandro Carvajal presenta seis propuestas para proteger la economía de la población y su patrimonio

Hipólito Contreras

Alejandro Carvajal Hidalgo, candidato de Morena a diputado federal por el sexto distrito, presentará seis propuestas para beneficio de la economía de la población y del patrimonio familiar, entre otras propone una reforma a la CONDUSEF y PROFECO con el fin de que estas instituciones cumplan su compromiso de apoyar a la población.

Estoy proponiendo, dijo, un seguro de depósito de las cajas de ahorro para que en caso de quebranto los ahorradores recuperen sus ahorros, cárcel para quien cometa el delito de usura, la gente ante la falta de crédito acude con prestamistas con tasas de interés de hasta el 60 por ciento anual y se quedan con sus casas y propiedades.

Disminuir tasas de interés de todos los créditos personales y de nómina, “escandaloso es que la mayor parte de los pensionados y jubilados sean rehenes de créditos de empresas llamadas sofoles con una tasa del 60 y 70 por ciento anual, se les pide hasta el 50 por ciento de su salario del 50 por ciento de jubilación”.

Eso no se puede permitir, señaló, porque lejos de ser un crédito a la producción es un crédito que no genera desarrollo en México, no al embargo de pensiones o suelos por deudas, han proliferado los embargos a las jubilaciones y pensiones de los más desfavorecidos por este tipo de créditos, debemos regular el funcionamiento de la Condusef y la Profeco,

La Condusef, dijo, no tiene herramientas para castigar a las instituciones financieras o crediticias que clonan tarjetas que abusan cuando las comisiones o cláusulas engañosas, se ha convertido en un parapeto de esas instituciones en lugar de proteger al usuario protege a los bancos, tiene que ser revisada para que tengamos un ombdusman financiero que represente en los tribunales a los usuarios de los servicios que puedan defenderse de estos abusos.

En cuanto a la PROFECO por la pandemia se da un alza de precios de todos los medicamentos del COVID y no hizo nada, los precios subían diariamente, igual pasa con el robo a la gasolina en las gasolineras, no está funcionando la autoridad supervisora, le faltan recursos y una limpieza para que pueda responder a los usuarios.