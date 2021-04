Piden apoyar la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de México y a sus cómplices

Hipólito Contreras

El año pasado se recolectaron firmas a nivel nacional para lograr el juicio a expresidentes, al final de la jornada el INE emitió un informe donde dictaminaba que 2.1 millones de firmas eran válidas, se superó el 2 por ciento del padrón nominal que se necesitaba para impulsar la consulta popular que se realizará el próximo uno de agosto, informó, Ariadna Baena, originaria de Guerrero, víctima de desplazamiento a causa de la violencia.

La Suprema Corte de Justicia lleva este resultado al pleno y hace las modificaciones necesarias para que ahora sea una consulta const6itucional y legal, “la derecha decía que no se podía realizar, que era una farsa, en realidad era un discurso demagógico desmotivar y desarticular la organización popular”.

Lo que logramos con la recolección de las firmas, indicó, permitirá que el uno de agosto se realice la consulta popular en México, ahora no sólo se pide el juicio a ex presidentes, sino también a los actores políticos del pasado, se podrán llevar las acciones legales y penales necesarias para que todos los que estuvieron con los ex presidentes, quienes fueron legisladores, los que formaron parte del poder judicial deberán asumir responsabilidades y llevarlos a juicio por diferente crímenes, el despojo, saqueo, violación de los derechos.

La invitación es que el día de hoy se pueda difundir la información respecto a la consulta e invitar a los compañeros para que salgan a participar masivamente el uno de agosto, la organización no viene de ningún partido político, viene de la consolidación del poder popular y de un hartazgo nacional por tantas injusticias y una exigencia de la reparación del daño y acceso a la verdad.

Se trata de un juicio nacional, colectivo y comunitario, en donde nombremos y señalemos cada uno de estos crímenes a nivel nacional, algunos ya los conocemos como Ayotzinapa, Acteal, Fobaproa, pero hay muchos otros a nivel local que no conocemos, se han ido ocultando por estos actores que tenían un beneficio del saqueo, la invitación es que los ejercicios que se hagan sean muy selectivos y que sean para profundizar los cambios en este paradigma del procesos participativo donde nos permita poner las exigencia mínimas del pueblo mexicano hacia los representantes populares.

Habrá 91 mil casillas a nivel nacional, habrá uno o dos observadores por casilla para cuidar el proceso, una de las victorias de la recolección de las firmas fue que unas 200 o 300 personas continúan el proceso de la revisión de firmas con el INE y corregir los errores humanos o provocados.