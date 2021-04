DVICIO platican sobre el primer aniversario de “Impulso”

Lanzan “Impulso Edición Aniversario” en el que incluyen el tema “Castillo de Cera”

Por Mino D’Blanc

DVICIO celebran un año de su disco “Impulso” y lo celebran con el lanzamiento digital especial titulado “Impulso Edición Aniversario” que ya está disponible e incluye todas las colaboraciones publicadas este año con los temas del álbum y varios acústicos. Además incluyen “Castillo de Cera”, una canción inédita que se incorpora al disco y que está acompañada de un intimista videoclip.

Este es el tracklist de “Impulso Edición Aniversario”: 1.- “Castillo de Cera”, 2.- “Epiphany” con Nil Moliner, 3.- “Sobrenatural” con Farina, 4.- “Hola qué tal?” con LLane, 5.- “La distancia”, 6.- “5 Sentidos” con Taburete, 7.- “Capítulos”, 8.- “Te debo”, 9.- “Discúlpame”, 10.- “Soy de volar” (con Lali), 11.- “Dosis” (con Reik y ChocQuibTown), 12.- “Primera vez”, 13.- “Valeria” (con Matisse) y los acústicos “Primera vez”, “Epiphany”, “Capítulos”, “Sobrenatural”, “Dosis” y “Valeria”.

En conferencia virtual de medios, los integrantes de DVICIO platicaron sobre el aniversario de “Impulso”, la edición especial por lo mismo y los planes que tienen.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music, para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-Lo que ha significado para ellos este aniversario de “Impulso”:

Sacar un disco siempre son buenas noticias. La verdad es que un año muy complicado echando la vista atrás vemos que al final lo que nos ha mantenido a flote es ese álbum, ese “Impulso”. Al día de hoy estamos celebrando más de un año que salió y por eso venimos con esta revisión de impulso aniversario con “Castillo de Cera” también. Así que con muchísimo amor para toda la gente que le dan vida a este disco y se lo están aprendiendo ya para cuando vuelvan los conciertos.

-Sobre las colaboraciones que tuvieron en este disco:

La verdad es que se fueron dando todas de manera muy natural. Unas ya dentro del disco cuando lo sacamos y otras en la revisión. Por ejemplo la de Lali con “Soy de volar” fue porque justo Lali estaba aquí en España, coincidimos con ella, le pusimos el tema en los auriculares y le gustó y se sumó. Con Matisse en la cuarentena hicimos un tema y quisimos hacer algo que estuviera dentro del disco y que fuera un poquito más serio y también se subieron. Así se fue dando, sobre todo por la admiración y porque ya conocíamos a casi todos los artistas y queríamos que formasen parte de este disco.

-Se le preguntó a Andrés sobre la canción “Castillo de Cera” y por qué ese título de la canción:

Es la primera canción que escribí en la cuarentena del año pasado en los meses más complicados yo creo que nos han tocado vivir tanto a nivel personal, como sociedad. Una época muy de replantearse un millón de cosas y vivir en las cuatro paredes y es un tema reflexivo, es un tema que finalmente habla de uno mismo, de los pensamientos, un poco de hacerte amigo de ti mismo también. Al final va un poco de ese balance, de eso habla la canción. Creo yo que es un tema que está conectando mucho con nuestro público. Es un tema con el que queríamos volver a esos inicios de dos guitarras acústicas, un piano, bajo y una rítmica muy tranquila y una canción donde quisimos hacer el videoclip un poco rindiendo homenaje al lugar donde hemos grabado todo el disco que es en el estudio de Arcadia. Es un tema que conmemora un año difícil y pone yo creo que el broche al proyecto de “Impulso” y a lo que ha sido para nosotros.

-¿Por qué hacer esta edición tan acústico, tan íntimo, al igual que el video de “Castillo de Cera”?

Al final estamos viendo por el beneficio de la canción. Cuando llegamos al estudio y planteamos cada canción, se trabajó individualmente en este caso y “Castillos de Cera” al final son decisiones que uno debe de tomar y la verdad que nos sentimos que hemos tomado una muy buena decisión al no querer engrandecer la canción y llevarla a una rítmica muy pesada o a demasiadas guitarras eléctricas. De hecho tiene algo muy peculiar, en los últimos diez segundos de la canción entra una guitarra eléctrica que no ha tenido presencia en el resto de la canción. Entonces al final es pensar con qué propuesta llegamos a este tema. No es lo mismo una canción a piano y voz que es como generalmente se presenta a una canción los cinco tocando. Esta propuesta es un poco ese minimalismo y esos sonidos orgánicos que son los que representa “Castillos de cera”.

-Teniendo su sello muy propio en relación al sonido, ¿qué tanto se les abrió su perspectiva auditiva al tener colaboración con tantos artistas?

Sí nos hemos dado cuenta que nos ha pasado eso. Como decía Andrés antes, “Castillos de Cera” es un sonido más de DVICIO, un poco más purista, más íntimo más pop y por ejemplo “¿Qué tienes tú?” que la hicimos con Reik y con Mau & Ricky sí tiene un sonido más urbano. Y es a lo que voy, tanto nosotros con ellos y ellos con nosotros, podemos coger un poquito de nuestra respectiva esencia. Por ejemplo, Farina que es una chica colombiana y que hizo una canción con nosotros, como que rapea mucho, pero se mete en una canción de pop, entonces tiene una canción más pop de lo normal porque la ha hecho con DVICIO. Es un poquito mezclar estilos de artistas, si uno más urbano, si uno más pop, si uno más rock, si nos da esa licencia de salirnos un poquito del sonido de DVICIO para coger un poquito el sonido del otro artista. Y luego el sonido de DVICIO, como decía de “Castillos de Cera” que son sonidos muy orgánicos, con mucha presencia de guitarras, canciones muy minimalistas; pero bueno también estamos en evolución, no estamos cerrados, innovamos con la rítmica, hacer las cosas diferentes. Es difícil describirlo, pero por ahí va la cosa.

-Con lo de la pandemia, ¿les quedó alguna colaboración pendiente?

Para el disco no. Todas las que teníamos previstas las hicimos, pero sí tenemos muchas guardadas. Hay varias ya que tenemos en mente y que ojalá pronto podamos mostrar, porque tenemos muchísimas ganas y también lanzar temas nuestros sin colaboración, y combinar como hemos hecho en este último mes que hemos sacado bastante música.

-La evolución de DVICIO de “Paraíso” a “Castillo de cera”:

La evolución se puede resumir a seguimos siendo nosotros cinco, tenemos la misma relación, solo que ahora al trabajar sabemos un poco más a dónde nos queremos dirigir y sobre todo hemos aprendido a disfrutar el momento, en lo que tenemos y no estar pensando todo el rato en lo que viene y demás. A organizar por ejemplo, este mes que hemos lanzado cuatro canciones, un poco más el trabajo que antes era más caótico. Ese sería el cambio más grande que hemos hecho.

-Sobre las certificaciones que han recibido todo este año:

Para nosotros es un orgullo haber llegado a tanta gente con este disco que han sido millones de streams y quieras o no son números. Nosotros no trabajamos ni hacemos los discos para llegar a tanta gente, sino esa gente que ha estado ahí durante todo este año escuchando nuestro disco y más justo en el año de pandemia la verdad que a nosotros nos ha llenado de alegría, nos ha llenado de orgullo, de haber hecho el trabajo bien y luego haber llegado a tanta gente, porque la verdad es que en este encierre la gente ha tenido pocas cosas que hacer y entre ellas ha sido poder escuchar música. Temas como “La distancia” que ha marcado mucho por lo que habla, porque ha sido la distancia de tanta gente que no se ha podido ver. Para nosotros, como lo he dicho antes, ha sido un orgullo que tanta gente haya escuchado el disco y esperamos que dentro de poco esa gente las pueda escuchar en vivo que es lo que más deseamos en estos momentos.

-El secreto para que cada canción que lanzan, cada canción pega y para mantener su sello aunque tengan distintas colaboraciones de otros artistas:

Ojalá fuera tan fácil como si hubiera un secreto y ya. Nos parece que no hay ningún secreto. Tampoco todas las canciones que sacamos tienen un nivel de escuchas o de éxito. La verdad es que nosotros hemos aprendido un poco a no comparar una canción con otra, porque hay canciones que nos han dado excelentes números, sin embargo otras nos dan un excelente directo, entonces nos damos cuenta que al final es un poco la combinación, ese tejido entre todas las canciones. Tampoco nosotros somos un grupo que estemos pensando a corto plazo. Somos un grupo que nos vemos en 10 años tocando en un escenario los grandes éxitos de DVICIO y esperamos que así sea. Sabemos que es una carrera de fondo, un maratón donde una canción va teniendo una repercusión y va teniendo, imaginamos, como lucecitas dentro de la gente que de repente conectan con una canción y con otra no. Como mencionamos, es un trabajo de fondo donde conectamos con las personas y ahí surge un amor y una vida juntos, así deromántic

-Sobre su relación con el público mexicano:

Es uno de los países a los que más cariño le tenemos. Como saben, fuimos hace 7 años a grabar nuestro primer disco, también nuestro segundo disco. Comenzamos tocando ahí en bares y en restaurantitos por ahí por la Condesa y por la Roma (Ciudad de México) y hemos comenzado de tocar en un restaurantito a llegar al Metropolitan o al Pepsi Center o a una gira nacional por varias ciudades. Le tenemos un gran cariño y sabemos que es un país muy importante en el mundo latino. Todo mundo dice que si pegas en México y en México te va bien, eso se contagia al resto de países. Y bueno, con ganas de volver, de hacer ese Metropolitan que teníamos para noviembre; uno de los grandes sueños de nosotros cinco es tocar en el Auditorio (Nacional) y vamos a luchar hasta lograrlo.

-¿Han pensado hacer una colaboración o fusión de la música de DVICIO con un mariachi, una sonora, una banda, tomando en cuenta la gran cantidad de colaboraciones que se han dado con agrupaciones del folklore y el regional mexicano?

Es algo que nos gustaría mucho. Sí lo hemos pensado y creemos que tarde o temprano se acabara haciendo porque al final la historia de DVICIO y México están muy unidas. Nosotros antes de tener un contrato discográfico fue ahí donde fuimos a grabar nuestro primer EP, estuvimos como tres años viviendo ahí y nos empapamos de México, hicimos muchas amistades, pudimos hacer un par de colaboraciones con Reik, también hemos tenido el placer de tocar con algunos mexicanos en conciertos de algunos de ellos como Carlos Rivera. La verdad que el tema del mariachi o algún estilo así regional mexicano nos encantaría y creemos que más pronto que tarde seguro algo haremos.

-¿Cómo definen al público mexicano?

Siempre ha sido muy especial. En pocos lugares nos gritan igual de fuerte que en México, no sabemos si es cosa del tequila o qué (ríe) pero la verdad es que tienen unas gargantas fuertes. Siempre que hemos ido ahí nos han demostrado muchísimo cariño y todo su apoyo, nos van a buscar a los aeropuertos o a la salida de alguna radio o en nuestros shows. La verdad es que estamos muy en deuda con nuestro público mexicano, les echamos mucho de menos y ojalá que pronto les veamos ya en persona porque ya es un poco pesado esto de la lejanía y de las redes. Así que mandarles un beso muy grande desde aquí y decirles que esperamos que estén todos lo mejor posible y que pronto les vemos.