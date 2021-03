Listo el plumaje de Pericos de Puebla para 2021

Staff/Rossi

Puebla, Puebla a 24 de marzo de 2021 (https://pericosdepuebla.com/). ¡#PericosEsNewEra! A partir de esta temporada, New Era vestirá a Pericos de Puebla.

De acuerdo con Ramón Ramírez, vocero del club poblano, la consolidación de esta alianza representa un parteaguas en la historia de la organización: “Sabemos de la trayectoria que tiene New Era en la industria deportiva y de la experiencia que tiene con organizaciones internacionales de mucho renombre. Pericos de Puebla continúa demostrando que es un club comprometido con la afición, y que siempre está en la búsqueda de brindarles las mejores experiencias tanto dentro como fuera del estadio”.

David Pérez, General Mánager de New Era México, aseguró que el circuito de pelota caliente mexicano es territorio conocido para la empresa: “Hemos hecho gorras para Pericos durante muchos años y a partir de la llegada de la nueva directiva, llegamos a un acuerdo para hacer los uniformes del club poblano. Sabemos que siempre ha sido un equipo muy importante y sigue siendo, estamos conscientes del trabajo que ha realizado la directiva encabezada por José Miguel Bejos”.

New Era Cap es una marca internacional de moda con herencia deportiva y más de 100 años de historia. Al igual que en MLB, NBA y NFL, New Era es la gorra oficial de la Liga Mexicana de Beisbol y, con la inclusión de Pericos de Puebla a la Familia New Era, también será el uniforme oficial de siete de las 16 novenas de la LMB.

Para la Temporada 2021, además de la ya tradicional y esperada línea de gorras, la Novena Emplumada estrenará 4 uniformes fabricados por New Era; local, visita, alternativo y retro, mismos en los que estarán presentes los colores e historia de la institución.

Además de los uniformes oficiales de juego, como parte de esta alianza, New Era estará presente en la indumentaria de entrenamiento del equipo y en prendas de moda que los aficionados podrán adquirir en tiendas oficiales en línea a partir de la primera semana de mayo.