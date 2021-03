Justin Bieber lanzó “Justice”, su sexto álbum de estudio

Contiene el éxito global “Hoy”

Por Mino D’Blanc

“Justice” es el sexto álbum de estudio de Justin Bieber, mismo que acaba de lanzar y que ya se encuentra en todas las plataformas digitales a través de RBMG / Def Jam Recordings.

Incluye el éxito “Hoy”, que encabeza todas las litas de hits mundiales con Chance The Rapper, “Lonely” con Benny Blanco, “Anyone” y “Hold On”, que combinados han obtenido más de dos millones de streams en todo el mundo, dominando la transmisión de radio por una suma de 215 millones solo en la audiencia de los Estados Unidos. De camino al lanzamiento, tan solo los sencillos han acumulado un equivalente a 400,000 álbumes en la Unión Americana y más de 1.3 millones de álbumes en todo el mundo.

El álbum también incluye la nueva pista y video “Peaches” con Giveon y Daniel Caesar, así como apariciones especiales de The Kid Laroi, Dominic Fkie, Khalid, Beam y Burna Boy.

La campaña “Justice” ha reafirmado el dominio de Justin como intérprete en vivo; desde su regreso triunfal al escenario en vivo con su concierto de transmisión en vivo NYE patrocinado por T-Mobile, a su actuación récord en TikTok “Journals Live” pasando por su emblemática actuación asistida por AR para Spotify, a su épico set de premios “Nickelodeon Kids” Choice Awards” y Justin, en el exitoso concierto NPR Tiny Desk Concert de la semana pasada, ha ofrecido actuaciones innegables y espectaculares. En el camino, Justin apareció como invitado musical dos veces en Saturday Night Live, actuó en los “American Music Awards”, “The People’s Choice Awards” y mucho más.

Siguiendo el espíritu del tema de la Justicia, Justin se ha asociado con Propeller, la plataforma digital que trabaja en la encrucijada de la cultura y el bien social, para crear conciencia y generar apoyo para las organizaciones que están haciendo el importante trabajo de encarnar lo que se ve la justicia y la sanación.

Las organizaciones sin fines de lucro que se benefician de la campaña incluyen Alexandria House, Anti-Recidivism Coalition, Baby2Baby, The Compton Pledge, Equal Justice Initiative, Lift Communities, Poor People’s Campaign, Self Help Graphics & Art, The King Center y This Is About Humanity.

Con más de 75 mil millones de reproducciones profesionales y más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Justin Bieber continúa reinando como uno de los artistas más importantes del mundo. Bieber es el artista número uno en YouTube con más de 60 millones de suscriptores en todo el mundo y batió récords mundiales en Spotify con más de 65 millones de oyentes mensuales.