“Se cortan solos” los panistas que no apoyan a Eduardo Rivera: Jesús Zaldívar

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El PAN está por concluir su proceso de selección de candidatos y, en esta ocasión, sí hay unidad interna y quienes no se han sumado es porque se “cortan solos, son como la leche”, indicó Jesús Zaldívar, uno de los panistas más cercanos al contendiente a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera.

En entrevista, Jesús Zaldívar habló de casos como el de los ex regidores panistas del ayuntamiento de Puebla cuando Eduardo Rivera Pérez fue alcalde, como Pedro Gutiérrez y Carlos Ibáñez, quienes se pronunciaron contra la postulación del ex edil, pusieron una querella penal en su contra e, incluso, el primero de ellos se registró como precandidato:Dos de sus ex regidores panistas denunciaron a Eduardo Rivera ante la FGE por presunto daño patrimonial por 37.5 mdp

Sí hay unidad real al interior del PAN alrededor de la institución, añadió y, aunque admitió que la eventual candidatura de Eduardo Rivera estuvo rodeada de dimes y diretes, aseveró que las diversas expresiones que conforman el partido sí están cohesionadas con la postulación del ex edil: Consumatum Est: Eduardo Rivera será candidato del PAN en Puebla capital

Genoveva Huerta, Humberto Aguilar Coronado, Ana Teresa Aranda, Mario Riestra, Pablo Rodríguez están sumados a la candidatura, explicó. Cuando se le preguntó por el ex dirigente estatal panista Rafael Micalco, quien meses atrás tuvo un distanciamiento con el ex presidente municipal, respondió que también lo ve, incluso, como contendiente a una diputación.

LOS QUE NO VAN CON EDUARDO RIVERA

En ese sentido y como nota al calce, al interior del blanquiazul se maneja la versión de que Rafael Micalco sería nominado a la tercera plurinominal en la lista de la coalición con el PRI y PRD, lo que garantizaría su entrada al próximo Congreso local.

Jesús Zaldívar insistió en que morenovallistas-panistas como Jorge Aguilar Chedraui, Pablo Rodríguez Regordosa, Mario Riestra Piña van con la postulación de Eduardo Rivera.

-¿Marcelo García también respalda a Eduardo Rivera?, se le cuestionó porque el ex director de Comunicación Social de Moreno Valle y actual diputado local intentó obtener la postulación en la Angelópolis.

– Me parece que Marcelo García no está en el PAN, no lo ubico (como panista), contestó.

-¿Y los ex regidores Carlos Ibáñez y Pedro Gutiérrez, que pusieron una denuncia contra Eduardo Rivera?-

-En este ejercicio de unidad en el partido cabemos todos, pero hay una frase con la que coincido: Todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. Además, algunos son como el queso y se cortan solos, respondió Jesús Zaldívar.

-¿El grupo de Tony Gali sigue en el PAN?-

-Tiene un buen rato que no lo veo, pero yo espero que sí esté por acá, que nos esté ayudando, que vote por el PAN.

-Entonces, por el momento, ni él ni su gente están en el PAN, al menos por el momento, le insistí.

-Hay gente que representa al ex gobernador Gali, como Oswaldo Jiménez, Jacobo Ordaz, Ricardo Grau, se registraron para ser regidores, precisó.

MEJOR RELACIÓN CON LUIS MIGUEL BARBOSA QUE CON MORENO VALLE

-Lalo Rivera ya fue presidente municipal entre 2010 y 2013, ganó una elección, perdió la otra ¿qué garantiza que, en caso de ganar, su administración sería mejor que la anterior?- le cuestioné

-Yo veo a un Eduardo Rivera más maduro, con más experiencia. Las derrotas te enseñan muchísimo, fortalecen tu espíritu, aprendes a dejar a un lado la soberbia, te enseñan a ser más humilde y a entender la vida de manera diferente, respondió.

-¿Sería mejor la relación entre Eduardo Rivera y el gobernador morenista Luis Miguel Barbosa que la que tuvo el ex alcalde con Rafael Moreno Valle?-, se le preguntó

-En beneficio de los poblanos yo esperaría que sí. La relación entre un presidente municipal y el gobernador debe ser de mucha coordinación, comunicación, porque cuando no se da así la que sufre es la ciudadanía.

-¿Habría pleito entre ellos?-

-No tiene por qué existir un pleito.

-¿Eduardo Rivera se subordinaría ante el gobernador?-, se le insistió

-No veo a Eduardo subordinarse ante el gobernador, lo que debe haber es respeto, acatar el artículo 115 Constitucional, insistió Jesús Zaldívar, uno de los principales operadores del precandidato del PAN en Puebla capital.

2021, LA CAMPAÑA COVID

-¿Marko Cortés es el garante de que se cumplan los acuerdos al interior del PAN poblano?- se le cuestionó

-Marko Cortés se la ha pasado en todo el país con este tipo de ejercicios, transmitiendo que la única manera de ganar es con alianzas con ciudadanos, otros partidos y, sobre todo, con los propios panistas.

-¿Marco Cortés garantiza el cumplimiento de los acuerdos?, reiteré

-Marko Cortés es el garante, como siempre lo ha sido la dirigencia nacional, de que en política se cumplan los acuerdos, admitió Jesús Zaldívar.

Abundó que –como partidos- Morena y el PAN iniciarán la campaña “en empate técnico”, pero agregó que el PRI y PRD respaldarán la nominación de Eduardo Rivera y que el albiazul superará a la 4T en cuanto haya candidatos oficiales.

Se espera que la próxima semana ya haya candidatos del blanquiazul a diputados federales. A diferencia de las campañas anteriores, la de este año debe privilegiar no la obtención del voto, sino la salud de la gente, habrá que evitar el contacto físico, mantener la sana distancia, se usarán mucho las redes sociales y la imaginación, subrayó.

El que mejor comunique su propuesta y mensaje es el que ganará, finalizó Jesús Zaldívar, quien añadió que le gustaría quitarse la espina de haber perdido la diputación local en el 2018 y, por lo tanto, tal vez podría contender por el mismo cargo para poner a los poblanos en el centro del trabajo legislativo, aunque rechazó la posibilidad de buscar una plurinominal.