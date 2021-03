“Se magnifican las cosas”: AMLO habló del caso de la mujer que murió minutos después de recibir la vacuna COVID-19

INFOBAE

El presidente también rechazó que un cargamento de miles de vacunas se hayan echado a perder y desperdiciado

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el caso de una adulta mayor que falleció este jueves en Hidalgo tras recibir la vacuna china de Sinovac, haya sido por la aplicación del biológico contra el COVID-19, al tiempo que desmintió lo dicho por algunos gobiernos de los estados, que miles de dosis se echaron a perder.

“A reserva de que lo informen en la tarde (la conferencia de la Secretaría de Salud) les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular . No fue así ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficientes, se hizo la prueba y resulto que no había ningún problema”, enfatizó.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador se refirió al caso del fallecimiento de la adulta mayor fallecida en Hidalgo tras ser vacunada contra el coronavirus.

“Ayer hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna y de inmediato se relaciono el tema con la vacuna, ya se están haciendo todos lo estudios con especialistas (y) al parecer, no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora”, aseguró.

El mandatario acusó que casos como el de la señora, son magnificados en los medios de comunicación.

“Le dan vuelo en los medios, no en todos desde luego. Por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente para que no se deje engañar, que lo que lea lo vea con reserva y lo que escuche en la radio y lo que ve en la televisión porque hay muchas noticias falsas.. es una temporada que estamos viviendo de falsedades. No es un asunto general desde luego pero si es un fenómeno que está relacionado con la oposición al gobierno, estoy hablando con toda transparencia, de manera franca. Entonces por afectar al gobierno se magnifican las cosas”, dijo.

Sobre el enfrentamiento por la falta de vacunas en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en la que está relacionada la delegada de Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, López Obrador pidió investigar lo sucedido, sin embargo, enmarcó la situación en el clima electoral.

“Hubo un enfrentamiento con la coordinadora de los programas del Bienestar, tengo entendido que fue por discrepancias en la vacunación, en la forma por cómo se está llevando la vacunación. Se va a investigar, pero hay que verlo con cuidado porque se está hablando de que usaba guardaespaldas y no lo creo. En cada brigada de vacunación hay elementos de la guardia nacional, no creo que sean guardaespaldas de la coordinadora porque eso está prohibido. Si fuese así, la coordinadora tendría que ser sancionada, pero hay que verlo porque hay mucha confrontación política, por las elecciones, es la temporada”, aseguró.

López Obrador insistió en que no se detendrá el plan de vacunación contra COVID-19 y aseguró que una vez que se tengan todas las dosis, se aplicarán hasta a 300 mil personas diarias.

“Ayer tuvimos una reunión como lo hacemos diario para ver el abasto de vacunas y hay muy buenas noticias porque nos van a seguir llegando las vacunas, no se va a detener el plan de vacunación por falta de vacunas, hay muy buenas noticias nada más que no quiero decir nada porque hay imprevistos también, pero sí decirle a la gente que vamos a estar en promedio vacunando de 200,000, a 300,000 personas diarias, y a lo mejor como ayer que fueron como 360 mil los vacunados”, señaló.

Sin embargo, pidió a la población no confiarse y mantener las medidas sanitarias preventivas porque la pandemia sigue activa.

“Hay una segunda ola, hay un descenso, ahora estamos aprovechando, afortunadamente que ya se tiene la vacuna para proteger a la población, vamos a poder cumplir con la vacuna a todos los adultos mayores antes de que termine abril aún con una dosis”, dijo.