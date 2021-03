Egresada UDLAP impulsa fundación en memoria del egresado Federico Gómez Suárez

Staff/Rossi

A través de la fundación Federico Gómez Suárez, se buscará crear la beca que permitirá a un estudiante destacado acceder a una buena educación superior

Cholula, Puebla, a 10 de marzo de 2021.- Federico Emmanuel Gómez Suárez estudió la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales y dedicó su vida al desarrollo de tecnologías para hacer el bien, en la búsqueda de continuar con su gran legado su hermana María Isabel Gómez Suárez también egresada UDLAP inició una fundación a su nombre para así refrendar el compromiso con el uso correcto de la tecnología en pro de la mejora social y un mejor futuro para las generaciones más jóvenes.

“Lo que a mi hermano le apasionaba era usar la tecnología para resolver problemas sociales, gran parte de su experiencia la dedicó a proyectos para organizaciones sin animo de lucro, era capaz de utilizar el conocimiento adquirido en tecnología y ayudar a resolver problemas sociales. Para él lo más importante eran los niños, él pensaba que la felicidad de un niño, su educación y su salud son el futuro de una sociedad brillante, entonces todo lo que desarrolló en tecnología en sus últimos años de vida y de carrera fueron asociados a problemas sociales que afectan el desarrollo de los niños”, compartió en entrevista María Isabel Gómez Suárez.

Gracias a un excelente desempeño Federico Gómez Suárez obtuvo una beca para estudiar en la UDLAP y durante sus estudios destacó por obtener un sinfín de premios y desarrollar proyectos tecnológicos, así como ser acreedor a la beca la Beca Upsilon Pi Epsilon 2005 y la Beca de Microsoft 2004 – 2005. En su carrera profesional sobresalió por sus grandes labores dentro de la empresa Microsoft donde desde 2006 hasta 2020 ocupó diversos puestos. “Cabe destacar que él fue una de las personas fundamentales en desarrollar las herramientas de Microsoft Office Online para que varias personas ahora puedan trabajar y colaborar en documentos de manera simultánea y en tiempo real” compartió María Isabel Gómez.

“En donde realmente mi hermano encontró su pasión fue en aplicar la tecnología para ayudar a los niños y aplicó las habilidades adquiridas dentro de la UDLAP en el ambiente laboral a través del desarrollo de la tecnología para hacer el bien (Tech for Good)”, explicó la egresada UDLAP. Child Finder for the National Center for Missing & Exploited Children fue una de las tantas herramientas digitales que desarrolló y mediante ésta ayudó a encontrar niños y niñas víctimas de tráfico ilegal en internet. “La primera vez que lanzó el programa se encontraron 130 niños en cuestión de minutos” compartió su hermana. También siguió desarrollando esta tecnología para Microsoft´s Artemis System un programa diseñado para reducir la explotación sexual infantil en línea, trabajó como voluntario asesorando y liderando técnicamente el proyecto Thorn, desarrolló Children´s Resource Exchange (CRE), Music Project of Northshore y lideró el proyecto de Microsoft PhotoDNA como senior project manager.

A raíz del fallecimiento de Federico Gómez, su hermana María Isabel Gómez creó una fundación con su nombre, con la cual busca continuar con el gran legado que dejó. Una de las primeras iniciativas para poner en acción dentro de la fundación será una beca que se llamará Federico Gómez Suárez y que tiene como objetivo permitir a un estudiante destacado tener el soporte necesario para realizar sus estudios en tecnología o ingeniería de sistemas computacionales buscando resolver problemas sociales mediante los conocimientos adquiridos en la UDLAP.

“Para nosotros tiene que ser la Universidad de las Américas Puebla porque le tenemos mucho cariño a la universidad que corre en la tradición familiar, prácticamente toda mi familia ha estudiado ahí y tanto mi hermano como yo fuimos becados”, explicó María Isabel Gómez Suárez, respecto a esta beca que buscan impulsar. A estos reconocimientos a su gran labor, se suma el premio Federico Emmanuel Gómez Suarez Award (FEGS- Fighting Explotation and Grooming through Software Development) creado en octubre de 2020 con el cual Microsoft hace un tributo y continúa su legado.

