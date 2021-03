“Poco a poco nos estamos adaptando a la teleeducación”

Fiorella Gutiérrez

Subraya Fiorella Gutiérrez, terapeuta de lenguaje, escritora, poeta, columnista, actriz, cantante y pintora

¿Cómo ves el desarrollo de la teleeducación?

Veo que nos irá mejor en el futuro, ya que poco a poco nos estamos adaptando, pues la teleeducación tiene puntos favorables y desfavorables. Entre los primeros podemos encontrar que no todos tienen acceso al internet, la falta de hábito en el uso de Nuevas Tecnologías, la falta de contacto humano entre profesores y alumnos. En el segundo punto encontramos que la teleeducación es abierta, flexible e interactiva, y aprovecha las ventajas que ofrece el Internet, además la información puede llegar a las personas alejadas de la ciudad o aisladas geográficamente, incluso personas con dificultades físicas; nos ayuda también a ir evaluando el aprendizaje del alumno según sus capacidades, entre otras.

¿Cómo interactúas con los padres de familia e hijos a través de la teleeducación?

En mi caso, yo doy terapias de lenguaje. La interacción es muy amena tanto con los padres de familia y los niños, mi volumen de voz es fuerte, además de marcar la entonación y la prosodia adecuada, es importante mantener la atención del niño, por ello no hay tiempo de titubear. Cuando requiero ayuda del padre de familia para algún ejercicio, pues doy las indicaciones para que este lo realice en ese momento. Si el niño desde un principio se muestra distraído, realizamos algunos juegos para que poco a poco se vaya adaptando. Al principio te podría decir que más que difícil, era algo muy novedoso en la cual me he ido adaptando poco a poco, según las experiencias en las clases virtuales.

¿Cómo motivar el deporte con apoyo de las redes sociales?

Tengo una sección que se llama “Deporte y salud mental con Fiorella Gutiérrez”, y está dirigida para toda la familia. Transmito en vivo a través de mis páginas de Facebook y por medio de la página de un diario digital Arequipeño. Además otros amigos periodistas comparten el enlace.

¿Cómo trabajas la salud mental a través de las redes sociales en niños?

Si nos enfocamos netamente en los niños creo que ayudan mucho las fábulas, ya que no solo incentivan a trabajar los valores en los niños, sino también a optar por ser más humanos que inhumanos, algo que en la actualidad se está perdiendo mucho.

Miss Fiorella es una sección que se publica en las páginas de distintos diarios nacionales y dos diarios internacionales de México y San Salvador.

¿Consideras a Miss Fiorella un personaje?

No necesariamente, ya que desde siempre mis padres me han inculcado muchos valores, he crecido con eso. Mi adolescencia y juventud la he vivido en la parroquia y allí he recibido también muchas enseñanzas, cotidianamente se tocaban temas relacionados a los valores. Además en las moralejas de “Miss Fiorella” también encuentras temas ligados a la psicología y esto es porque constantemente leía libros de psicología, ya que me llamaba mucho la atención el estudio de la mente.

En realidad nadie es dueño de la verdad y debemos respetar absolutamente a todos sin importar el sexo, raza o religión. Uno cosecha lo que siembra. “Miss Fiorella soy yo”.

¿Qué lugar ocupa la lectura o debería ocupar la lectura en la familia?

Pienso que es importante brindar un espacio para todo tanto como para: la lectura, la salud, el deporte, el entretenimiento, etc.

Dentro del espacio familiar la lectura debe tener un tiempo importante dentro del día a día, puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche, dependiendo del tiempo que se acomode cada familia. Es muy valioso cuando los padres acompañan con los cuentos o fábulas a sus hijos y discuten el tema de los valores, citan ejemplos, etc., porque no solo están recibiendo información, sino que también de alguna u otra manera están trabajando la salud mental en sus hijos, fundamental para el tiempo que estamos viviendo.

“Los padres deben recordar que la crianza que le brindan a sus hijos será el futuro de ellos, ya que a partir de allí se formará su autoestima, personalidad, valores, y el cómo se enfrenten a la vida”.

¿Consideras que la teleeducación llegó con la pandemia para quedarse?

Sí, considero que debemos adaptarnos y actuar de manera inteligente, además no quejarnos, sino asumir lo que estamos viviendo y seguir buscando estrategias que resuelvan nuestros inconvenientes.

¿Cómo ha sido la reinvención de los profesores a través de las redes sociales?

Ha sido difícil en realidad. Tengo muchos amigos profesores de colegios privados que incluso, les han disminuido el sueldo porque las clases ya no eran presenciales y además les ha tomado más tiempo preparar sus clases, entre otros obstáculos. Pero a pesar de muchos inconvenientes que se han presentado en esta nueva modalidad virtual, muchos han sabido adaptarse ante este gran cambio e incluso ahora lo manejan muy bien. Esto se debe al aprendizaje, estrategias, adaptación, inteligencia, reinvención de cada profesor.

“La mente humana es maravillosa y puede resolver cualquier obstáculo”

Periodista Vladimir R.