Mi estancia en la BUAP me permitió posicionarme como un líder: Jevon Minto

Arlette Hernández

Egresado de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de la Facultad de Economía, hoy trabaja en la Embajada de México en Jamaica

Mi estancia en la BUAP permitió posicionarme como un joven líder, para abordar, a través de la investigación, los retos más importantes del siglo XXI. No tengo palabras para describir esa experiencia que contribuyó mucho a mi desarrollo personal y profesional, asegura orgulloso Jevon Minto, oriundo de Jamaica y egresado con mención honorífica de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de la Facultad de Economía, de la Máxima Casa de Estudios de Puebla.

Jevon, especialista en desarrollo internacional e investigador del programa China-América Latina del Diálogo Inter-Americano, nos platica acerca de su trayectoria y su experiencia en la BUAP, desde su oficina en la Embajada de México en Jamaica, donde actualmente se desempeña en la sección de Promoción Económica, Comercio y Economía, en la que impulsa los vínculos entre empresas mexicanas y jamaicanas.

Durante su temprana juventud, una temporada complicada en Jamaica ocasionó que se sintiera atraído por el tema de la cooperación internacional, por lo que ahora, además de su labor en la embajada, se enfoca en explorar el papel que quiere desempeñar dentro de un posible escenario de crisis en su nación de origen, gracias, además, a su papel como miembro del think tank The Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (IFAIR) o la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China).

“La maestría en la BUAP me permitió desarrollar las habilidades necesarias para impulsar la cooperación a nivel estratégico, con el fin de mejorar las condiciones globales ante la operación en los nuevos retos en las relaciones internacionales hoy en día. Ello contribuyó para que me otorgaran la beca del Programa Schwarzman Scholars para viajar en agosto próximo a China y estudiar una maestría en Asuntos Globales en la Universidad Tsinghua”.

Su primer viaje al extranjero

Sincero, el maestro Minto nos confiesa que su primer viaje al extranjero, realizado en 2016, fue a nuestro país, donde, gracias a una beca de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, llegó a la BUAP tras entrevistarse con directivos de la Facultad de Economía y comprobar la calidad académica y de infraestructura que existe en la Institución.

“México ofrecía becas para los nacionales de países de América Latina y el Caribe. Me postulé porque me fascinó el programa de la maestría. Recuerdo a la gente en la Facultad de Economía, en especial al profesor Héctor Sotomayor Castillo, y mis compañeros de la sección III del programa, Lalo, Joss, Ely, Toño, Dani, Imelda, Adriana o Alma, con ese warm feeling con que me decían, “Jevon te queremos aquí, te vamos a ayudar”; o el arroz con leche, que fue la primera cosa que comí en Puebla y después el mole y los tacos al pastor”, comenta sonriente.

Durante su estancia en México, el maestro Jevon Minto también tuvo la oportunidad de ir, a través de The Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations, a Hamburgo, Alemania, y participar en una conferencia con representantes de la Unión Europea y The German Foreign Office, junto a jóvenes investigadores de todo el mundo; o realizar una pasantía de tres meses en Washington, EEUU, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo. Todas esas experiencias, agrega, “me ayudaron a desarrollar un perfil competitivo, con el que, al regresar a Jamaica, pude postularme y obtener el empleo en la embajada”.

Minto destaca su participación en la Embajada de México en Jamaica, donde su tarea como oficial diplomático le permite facilitar el contacto y fomentar la cooperación para el desarrollo entre México, Jamaica y las Bahamas, mediante la promoción de ferias comerciales y la conexión de proveedores mexicanos con compradores; o realizar investigaciones sectoriales para identificar oportunidades de comercio, además de dar seguimiento a la evolución política y económica en Jamaica y Bahamas, en representación de la Embajada en reuniones y conferencias locales.

“En Jamaica es muy importante la inversión extranjera, para ayudar a reducir la tasa de desempleo, disminuir la pobreza y darles mayores oportunidades de progreso al pueblo jamaicano”, añade.

El futuro cercano

El destacado egresado de la BUAP busca en un futuro cercano posicionar su trayectoria académica y laboral en el ámbito internacional multilateral. Asimismo, analiza la posibilidad de ser aceptado en un banco regional de desarrollo, posiblemente después de su estancia en China.

“Gracias a que los profesores de la BUAP te ayudan a desarrollar tus perspectivas, tuve la oportunidad de posicionarme muy bien y entender dónde quiero generar impacto y delinear dónde me veo contribuyendo a mejorar la región. El mejor activo de la Universidad son los profesores y su gente, los trabajadores administrativos. Todos querían participar en mi vida como si fueran sus propias vidas. Encontrar personas que quieren invertir en tu vida y en tu éxito es lo que encontré en la BUAP, sin entender o hablar un excelente español”.