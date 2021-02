José Luis Sánchez Solá, “El Chelis”, sus confusiones

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Sin duda es uno de los personajes más conocidos en Puebla gracias a sus salidas y entradas de diversos equipos de Fútbol, sobretodo de la Franja, porque José Luis Sánchez Solá, “El Chelis”, fue el último director técnico capaz de llevar al conjunto a una semifinal de la liga mexicana, que desgraciadamente se perdió ante Pumas, que después fue campeón al vencer a Pachuca.

Incluso hablamos de esa serie de semifinales en mayo del 2009, cuando el defensa central paraguayo Darío Verón metió un cabezazo que eliminó a los camoteros del Puebla y El Chelis me recordó que él había sido contratado para salvar al equipo del descenso, lo que se consiguió con creces, ya que no lo llamaron, ni con mucho, con la intención de campeonar al conjunto.

Al tocar el tema del Puebla de la Franja 2009 era inevitable que habláramos de Mario Marín Torres, el “Góber Precioso”, hoy en la cárcel. Al respecto, Sánchez Solá respondió que el ex mandatario era quien pagaba la nómina del conjunto, porque los directivos se lavaban las manos cada quincena.

“Le hablaba yo a un directivo y me decía que no tenía dinero, le marcaba al otro y lo mismo, entonces, le decía y Mario Marín era el que pagaba la nómina, que era lo que a mí me interesaba, que los muchachos (jugadores) cobrarán, puesto que son profesionales y ellos y sus familias necesitan la lana”.

EN EL DRAFT DE PARTIDOS, LA RAZONES DE SU FICHAJE POR MORENA

Añadió que, si el “Góber Precioso” cometió delitos, entonces debe responder ante la ley. Ya entrados en el tema político, Chelis añadió que decidió apuntarse a Morena, debido a que coincide con su principal premisa, la de apoyar a los más desprotegidos y trabajar por Puebla: Ayudar al desprotegido y contribuir a la constante mejora de Puebla, es lo que lleva al “Chelis” a sumarse a MORENA

Precisó que, después de sumarse a la 4T, fue a la Ciudad de México a platicar con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien fue amable y le dio la bienvenida al partido, aunque no se mencionó el tema de la candidatura a la presidencia municipal de Puebla: Chelis le quiere meter gol a Morena y se registra como precandidato a la alcaldía de Puebla

Aunque no puntualizó quién o qué grupo interno le propuso acercarse a dicho partido, recordó que otras fuerzas políticas le invitaron a apoyarles, pero no le convencieron, debido a que lo único que pretendían era mantener el registro a través de su fama. Pese a que Chelis no aclaró a qué institutos se refería, en la jerga futbolística se hablaría de conjuntos sin posibilidad de ser campeones y que lo único que quieren es seguir en la Liga Mx.

También subrayó que no le interesa ser regidor, diputado local o federal, debido a que “no podría levantar la mano” cada vez que se lo pidieran. Por ende, la única posición política por la que contendería sería la alcaldía de Puebla, ya que quiere apoyar a los más necesitados, trabajar por el desarrollo de la capital y demostrar que se puede ser un servidor público sin creerse dueño del municipio.

GABRIEL BIESTRO, CLAUDIA RIVERA, SAÚL PAPAQUI

A preguntas concretas, Sánchez Solá se refirió a algunos de los más importantes actores políticos de la entidad, incluyendo dos de los que compiten con él por la candidatura de Morena a la alcaldía, la actual presidenta Claudia Rivera Vivanco y el titular del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla.

Subrayó que en una ocasión intercambió brevemente palabras con Rivera Vivanco, con quien no ha tenido mayor convivencia, pese a que viven en la misma zona de la ciudad. Al respecto, Chelis reconoció la sencillez en el actuar de la alcaldesa, porque –a diferencia de otros ediles – no es ostentosa ni cuenta con un escandaloso aparato de seguridad.

También aseveró su respeto por Biestro Medinilla, al que consideró un buen diputado, que ha hecho buenas leyes e, incluso, admitió que “yo no podría hacer su trabajo”. Cuestionado sobre por qué no acudió a la reunión del domingo 14 pasado convocada por el presidente del Consejo estatal de Morena, Saúl Papaqui, con todos los precandidatos, aclaró que solamente se enteró de ella por el Twitter, pero no recibió ninguna invitación o convocatoria formal.

“Yo te invito a cenar a mi casa, pero no te hablo y solamente mando un twitter”, explicó El Chelis, quien subrayó que sí habría acudido, si le hubieran avisado de manera directa: Inicia Morena mesas de trabajo con candidatos a la alcaldía capitalina

MIGUEL BARBOSA: SIEMPRE SE NECESITA TRABAJAR EN CONJUNTO Y EL APOYO DEL GOBERNADOR

-En caso de ser candidato y ganar la elección, ¿cómo sería tu relación con el gobernador Barbosa?-

– Siempre se necesita trabajar en conjunto, sumar esfuerzos, le diría que necesito su apoyo, consejos.

-¿No te pelearías con él?-

-Desde luego que no, ¿cómo te vas a pelear con el gobernador siendo presidente municipal y con tantas cosas que se pueden hacer en conjunto por mejorar Puebla?, respondió El Chelis.

En ese sentido, recordó que –al inicio de la crisis sanitaria- el gobernador Miguel Barbosa le invitó a participar en el Consejo Ciudadano “Preparémonos”, manejado por la secretaría de Economía, mediante el cual se obtuvieron diversos insumos para enfrentar la pandemia: La crisis exige una nueva visión entre la sociedad y el gobierno: Miguel Barbosa

A través de “Preparémonos”, se logró que diversas empresas donaran a Puebla material médico, como respiradores, víveres, caretas, cubrebocas etc, señaló El Chelis, aunque luego admitió que hace tiempo que dicho Consejo Ciudadano lleva tiempo de no reunirse: Preparémonos suma tercer donativo de Iberdrola