Académico UDLAP candidato nominado a la presidencia de la Sociedad Interamericana de Psicología

Staff/Rossi

El actual cargo del Dr. Julio César Penagos Corzo en el SIP es el de vicepresidente de la región “México, Centroamérica y El Caribe”, además de ser el editor del Boletín de la SIP (SIP Bulletin).

Cholula, Puebla; a 22 de febrero de 2021.- El Dr. Julio César Penagos Corzo, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla, fue nombrado candidato nominado para el puesto a la presidencia en el proceso de elección para seleccionar la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) para el período 2021-2023, proceso que inició el 15 de enero y termina el 15 de marzo. “La SIP tiene elecciones cada dos años para las posiciones de presidencia, vicepresidencias, tesorería y representantes nacionales. En el caso de la presidencia se turna por regiones, por lo que este año corresponde elegir a un miembro de la Región México, Centroamérica y El Caribe, motivo por el cual varios colegas de diversas regiones del continente me han postulado para la presidencia y he decidido aceptar. Sin duda será una elección competida”, expresó el también investigador SNI-CONACYT de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP.

Sobre cuáles serían su estrategia y prioridades de trabajo con la SIP, el Dr. Penagos comentó que propone tres ejes rectores articulados en: 1) una membresía fuerte con el impulso las actividades de los grupos de trabajo y representantes nacionales. 2) una SIP bien comunicada al interior y exterior con el impulso de las acciones encaminadas a fortalecer las publicaciones de la SIP en todos los rubros de su quehacer psicológico. 3) una psicología translacional que sus acciones impulsen el accionar del conocimiento derivado de la psicología en temas de impacto social, especialmente, educación, vida laboral, salud, migración y derechos humanos, logrando así un impacto social en un mundo global: “La SIP agrupa a miembros de todo el continente e incluso de Europa y Asia, por lo que es muy importante que las psicólogas y psicólogos de diversas latitudes se sumen a la SIP, que es la sociedad científica Internacional más antigua de la psicología, ya que eso ayuda tanto a su quehacer profesional como al impacto de la Psicología en las políticas públicas. Por esa razón me he propuesto a lograr una membresía más fuerte, es decir incrementar tanto el número de miembros como a proyectar más su voz a través de una SIP bien comunicada al interior y exterior para que de esta forma sus acciones logren un impacto social en un mundo global”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre cómo se siente al contender por un cargo de la magnitud de una presidencia de una asociación tan importante a nivel mundial, el Dr. Julio César Penagos Corzo dijo que sin lugar a ninguna duda es un honor y una distinción, “por lo que en caso de ganar las elecciones quiero dejar una SIP más grande, más conectada y con más impacto, incluso fuera del ámbito de la psicología”. Un dato que destacó durante la entrevista, es que el Departamento de Psicología de la UDLAP fue fundado por el Dr. Rogelio Díaz Guerrero, que fue uno de los fundadores de la SIP cuando ésta se crea en 1951. “Este año la SIP está cumpliendo 70 años, así que me parece que es una grata coincidencia que en su aniversario alguien del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla sea nominado para la presidencia de la SIP”.

Finalmente, sobre el periodo de presidencia, el académico de la UDLAP explicó que en realidad comprende tres periodos: 2021-2023 como presidente electo, 2023-2025 como presidente en funciones y 2025-2027 como presidente saliente.

Cabe comentar que el Dr. Julio César Penagos Corzo ha sido miembro de la SIP desde hace más de 10 años, tiempo en el que impulsó el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada, del cual fue coordinador. Posteriormente tuvo la distinción de ser elegido en dos veces consecutivas como vicepresidente para México, Centroamérica y el Caribe (2017-2019, y 2019-2021) de la Sociedad Interamericana de Psicología. Asimismo, en este tiempo participó como editor del Boletín de la SIP, que se ha consolidado como un medio de promoción tanto de las acciones de la sociedad como de divulgación del quehacer profesional de los miembros.

Sobre su carrera profesional el Dr. Penagos mencionó: “he tenido la fortuna de poder hacer lo que me gusta y lo que me apasiona: psicología. Participo en su desarrollo (además de la vicepresidencia de la SIP coordiné la Task Force de psicología experimental y comparada de la sociedad y soy miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento), investigo (soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores), y enseño (he obtenido por parte de la UDLAP la Medalla Compromiso con la Educación). Parte de la fortuna es que he contado con magníficos colegas y magníficos estudiantes sin los cuales ningún logro hubiera sido posible. Estos logros son de ellas y ellos, se llamen premios, publicaciones o reconocimientos”.

La Sociedad Interamericana de Psicología es una organización que tiene tres grandes ejes: A) Proporcionar un medio de comunicación entre las y los psicólogos de América, y promover el desarrollo de la psicología en el hemisferio occidental. B) Contribuir al entendimiento internacional. C) Ayudar y promover la investigación y los intercambios académicos y profesionales.