División en la junta auxiliar de la Resurrección por el control del agua potable

Hipólito Contreras

El pseudo comité de agua potable de la junta auxiliar de la Resurrección supuestamente integrado por la señora Dominga Apango Cotla ha dado mala información al pueblo, ha realizado actos que no nos llevan a ninguna solución de las necesidades que está padeciendo el pueblo en cuestión de abastecimiento de agua potable, afirmó, Humberto Nicolás López, asesor legal.

Debo hacer la aclaración, dijo, que las partes que abastecen el agua potable no es para todo el pueblo, es sólo para determinadas zonas de la Resurrección. Este comité no está constituido legalmente como lo estaba el comité anterior, cuya documentación aquí la tenemos a la mano.

Informó que los propietarios del inmueble sobre el cual está construida los tanques de almacenamiento de agua potable de la junta auxiliar de la Resurrección, son los señores Antonio y Paula, la propiedad es una fracción de 220 metros cuadrados, la información que ha estado manifestando por la señora Dominga con relación al tema es negativa, “ella anda mal informando al pueblo en el sentido de que los señores a los cuales estoy representando con base al artículo quinto constitucional que me faculta como abogado de cualquier persona con la documentación correspondiente”.

Denunció que este comité ha afectado realizando actos que no llevan a ninguna solución al problema de abastecimiento de agua, “han estado haciendo asambleas en las cuales los documentos que se han levantado por parte de ellos y de la autoridad municipal auxiliar no han querido firmar ningún documento, no han queridos responsabilizarse, ni adquirir ninguna obligación, ellos pretenden violando el artículo 14 y 16 constitucional tomar posesión a su libre albedrío de la fracción de terreno que le corresponde por posesión en propiedad a los señores que representó”.

La manifestación que hicieron el día 4 de este mes de febrero lo único que lograron fue afectar los pozos, los vehículos, no presionan al gobierno municipal, ni estatal ni federal, afectan, son acciones que además de que no presionan a ninguna autoridad, lo que hacen es propagar la enfermedad que todos estamos padeciendo, acarrean gente de toda edad, sin tener ninguna finalidad su manifestación, denunció.

Han tomado acciones, agregó, como por ejemplo la de argumentar que los señores Antonio y Paula Santabárbara son los responsables de que las colonias no tengan el agua que necesitan, que violan el comité, el derecho humano de acceso al líquido vital, por eso estamos presentes aquí para efectos de informar la verdad de los hechos, la verdad que consiste en que este comité al no estar constituido legalmente, el comité anterior estaba constituido legalmente mediante una cooperativa, hecha ante notario público, este comité no tienen nada, se auto nombró, además le falta capacidad para administrar el agua en la Resurrección.