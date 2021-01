“Lifestyle” feat. Adam Levine: primer sencillo del 2021 de Jason Derulo

Por Mino D’Blanc

Jason Derulo anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Lifestyle” feat. Adam Levine, mismo que ya está disponible a través de Future History/APG/Atlantic Records, así como en todas las plataformas digitales y servicios de streaming.

Esta canción fusiona el talento de Derulo -quien tiene más de 42 millones de followers y más de 954 millones de likes hasta ahora, está en el top 10 de TikTok y es el músico de ventas platino más popular en la plataforma- con Adam Levine, el frontman de Maroon 5, la banda ganadora del Grammy en tres ocasiones y considerado uno de los grupos pop más grandes del siglo 21.

“Lifestyle (Feat. Adam Levine)” marca el último de una serie aparentemente interminable de estrenos de gran éxito de Derulo, incluidos éxitos mundiales como el del año pasado “Take You Dancing“ y el certificado 2 veces Platino por la RIAA “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” de Jawsh 685, Jason Derulo. Este último track – y el remix oficial de BTS– demostró ser una sensación internacional imparable a su llegada el verano pasado, alcanzando el puesto número 1 en el «Hot 100» de Billboard, así como en las listas de éxitos en 16 países adicionales alrededor del mundo. Es más, «Savage Love» ahora cuenta con más de 625 millones de streams en todo el mundo y ha aparecido en más de 10 millones de videos de TikTok creados por usuarios hasta ahora. Como si todo eso no fuera suficiente, «Savage Love» se une a un video musical oficial de estudio que ahora tiene más de 114 millones de views a través del canal oficial de YouTube de Derulo; además, un video con letra oficial que acompaña al remix de BTS ha obtenido más de 117 millones de views.

“Take You Dancing”, que actualmente es el número 13 en las listas, salió poco después y rápidamente atrajo más de 383 millones de streams en todo el mundo, ascendiendo al top 10 en 16 países en todo el mundo y en camino a la certificación de Oro en Bélgica, Dinamarca, Canadá, Italia y el Reino Unido. El sencillo fue acompañado por un video de baile oficial, ahora con más de 68 millones de views, así como un video musical oficial, actualmente con más de 66 millones de views.

Derulo celebró el éxito de «Savage Love» y «Take You Dancing» con una espectacular aparición en vivo en Good Morning America de ABC «Summer Concert Series», destacada por las interpretaciones de ambos temas junto con interpretaciones igualmente estelares de Alok, Martin Jensen para el hit de Jason Derulo “Don’t Cry For Me”; y el 4 veces certificado Platino por la RIAA, “Want To Want Me”. Las cuatro actuaciones se pueden ver en el popular canal oficial de YouTube de Derulo. Derulo cerró 2020 con la interpretación de deslumbrantes popurrís de “Take You Dancing” y “Savage Love” en el final de temporada de The Voice y el especial de Navidad de NBC.