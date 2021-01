Cartelera Cultural CCU en casa del 18 al 24 de enero

RDS/Staff

El Complejo Cultural Universitario BUAP, a través de www.Facebook.com/CCUBUAP, ofrece diversos contenidos artísticos para niñas, niños, adolescentes y adultos, realizados por los integrantes de sus Compañías Artísticas. Esta semana presenta:

Lunes 18 de enero de 2021.

Concierto de Jazz

Edson Gutiérrez, integrante de la sección de contrabajos de la Orquesta Sinfónica BUAP presenta un repertorio dedicado al género musical nacido a finales del siglo XIX, y que basa sus orígenes en el blues, la música africana e incluso la música clásica. ¡No te lo pierdas!

Hora: 14:00 h.

Miércoles 20 de enero de 2021.

“Lost on you”

Susana Espinoza, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU presenta el éxito Lost on you / Perderme en ti de la banda de rock canadiense Three Days Grace.

Hora: 17:00 h.

Jueves 21 de enero de 2021.

Concierto barroco

El concertino de la Orquesta Sinfónica BUAP, el Mtro. Víctor Vázquez junto a su agrupación El Caracol ofrece este ameno espectáculo, que formó parte de las actividades del 7° Encuentro de Música, Madera y Laudería Puebla 2020.

Hora: 17:00 h.

Jueves 21 de enero de 2021.

“Poesía latinoamericana”

La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje al poeta y activista salvadoreño Roque Dalton, reviviendo las palabras de su obra “Y sin embargo amor”; idea original de la Mtra. Patricia Lucía Estay Reyno.

Hora: 19:00 h.

Viernes 22 de enero de 2021.

Tip Tac: El fandango jarocho

El Ballet Folklórico BUAP CCU invita al público a conocer las tradiciones del estado de Veracruz, específicamente de las fiestas llamadas Fandangos Jarochos en estas cápsulas informativas.

Hora: 18:00 h.

Sábado 23 de enero de 2021.

Complacencia para mi querido público

El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU presenta una selección musical para grandes y chicos.

Hora: 18:00 h.

Domingo 24 de enero de 2021.

Domingo de desamor

El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU presenta un día dedicado a la sensación de dolor, inherente a la naturaleza humana.

Hora: 18:00 h.

Domingo 24 de enero de 2021.

Concierto de Inauguración del Festival Internacional de Música Antigua “Barroquísimo 2020”

El Mtro. Víctor Vázquez, concertino de la Orquesta Sinfónica BUAP presenta este concierto inaugural junto al ensamble NOVUM ANTIQUA MUSICA Festival Internacional de Música Antigua Barroquísimo 2020.

Hora: 19:00 h.

TALLERES ARTÍSTICOS PRIMAVERA 2021

Si tienes más de 16 años y te encantaría aprender algo nuevo, el Complejo Cultural Universitario BUAP te invita a formar parte de los próximos Talleres Artísticos Primavera 2021, del 01 de febrero al 27 de marzo. ¡No te los puedes perder!

Guitarra (Teoría, ejercicios, melodía, fingerstyle)

Lunes y miércoles 16:00 a 17:00 h.

Pintura contemporánea. Técnicas mixtas

Martes 17:00 a 19:00 h.

Pintura al óleo. Modulo I Bodegones

Miércoles 17:00 a 19:00 h.

Técnicas básicas de dibujo

Martes 16:00 a 18:00 h.

Dibujo Ilustrativo

Jueves 16:00 a 18:00 h.

Pintura acuarela, técnica básica

Jueves 17:00 a 19:00 h.

Paisaje en acuarela

Martes 17:00 a 19:00 h.

Introducción al pastel

Martes 16:30 a 18:30 h.

Workshop de comic

Lunes 16:00 a 18:00 h.

Cerámica Básica. Técnicas de construcción en placa y hueco

Lunes 10:00 a 12:00 h.

Retoque digital para publicidad con Photoshop

Lunes 10:00 a 12:00 h.

Edición y creación de videos profesionales con After Effects

Miércoles 10:00 a 12:00 h.

Ilustración en medio digital

Jueves 16:00 a 18:00 h.

Fotoclick, el móvil la mejor herramienta

Jueves 18:00 a 20:00 h.

Manejo de cámara fotográfica

Sábados de 9:00 a 11:00 h.

Fotografía. Introducción al retrato

Lunes 9:00 a 11:00 h.

Fotografía de acción

Miércoles 9:00 a 11:00 h.

Inscripciones: del 04 al 29 de enero 2021. Solicita tu formato de inscripción al correo talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx

Costo: $600 pesos, pago único por todo el taller. No incluye materiales. Los talleres requieren de un número específico de inscritos para su apertura. Consulta tus dudas al correo talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx

AUDICIONES VIRTUALES PARA FORMAR PARTE DEL CORO SINFÓNICO BUAP CCU

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través del Complejo Cultural Universitario BUAP invita a la comunidad universitaria y al público en general a formar parte del Coro Sinfónico BUAP. Dirigido a personas de 15 años en adelante. Las personas interesadas deberán enviar un video que incluya nombre de la persona aspirante, edad, razones por las que quiere pertenecer al Coro Sinfónico BUAP y la canción de su preferencia, misma que puede ser con acompañamiento o a capela; la canción puede ser de cualquier género, se considerarán la afinación y la musicalidad.

Adjuntar en el mensaje los siguientes datos escritos: nombre (s), apellido (s), teléfono fijo y móvil, para el caso de ser alumno (a) de la BUAP deberá indicar número de matrícula; todas las personas deberán enviar escaneados los siguientes documentos:

1.- Identificación oficial vigente. Para el caso de menores de edad deberán enviar alguna identificación donde conste fotografía así como identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (a).

Enviar el video y los datos al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx

Al recibir el video audición se les asignará a las personas un número de folio que será enviado como respuesta de confirmación a la recepción de su registro.

Audiciones: sin prórroga del 18 al 26 de enero 2021 por medio del envío de una liga de YouTube o Drive al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx

Registro gratuito pero con cupo limitado. Los resultados se darán a conocer el día 28 de enero de 2021 a través de la página de Facebook del Coro Sinfónico BUAP, además por vía correo electrónico y telefónica. Dudas al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx

¿TE GUSTARÍA PERTENECER AL CORO DE NIÑOS DEL CCU BUAP?

El Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario (COCCUNI) ofrece a las pequeñas y pequeños de 6 a 14 años la oportunidad de pertenecer a una agrupación coral, hermana del Coro Sinfónico BUAP, donde aprenderán, no sólo a cantar, sino a apreciar el canto coral formando parte activa de esta expresión artística. Dentro de COCCUNI, las niñas y niños recibirán clases de solfeo y participarán, grabando desde casa, en videos corales que serán estrenados como parte de la programación del CCU BUAP a través de sus redes sociales.

Inscripciones abiertas. Interesados mandar correo a coro.sinfonico@correo.buap.mx solicitando el formato de inscripción donde vendrán los datos para realizar el depósito. Una vez realizado, mandar al mismo correo el comprobante de pago.

Costo: $1, 200.00 único pago semestral.

Hijos de trabajadores de la BUAP 50 % de descuento.

Duración: del 2 de febrero al 25 de junio 2021.

Hora: martes y jueves de 17:00 a 18:00 h.

Modalidad vía Zoom

TALLER DE CANTO VIRTUAL DEL CORO SINFÓNICO BUAP CCU

El Coro Sinfónico BUAP ofrece a jóvenes y adultos a partir de 14 años la oportunidad de mejorar su técnica vocal con personal docente calificado para ello. Lo anterior, en un ambiente de respeto y amistad. De esta manera, las alumnas y alumnos desarrollan habilidades vocales y adquieren el gusto por esta expresión artística obteniendo los beneficios que da el participar de forma activa en actividades culturales.

Inscripciones abiertas. Interesados mandar correo a: coro.sinfonico@correo.buap.mx solicitando el formato de inscripción donde vendrán los datos para realizar el depósito. Una vez realizado el depósito, mandar al mismo correo el comprobante de pago.

Costo: $1, 200.00 único pago semestral.

Duración: del 2 de febrero al 25 de junio 2021.

Hora: martes y jueves de 18:30 a 19:30 h.

Modalidad on line. Plataforma por confirmar. Dudas al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx

TALLERES CULTURALES INFANTILES EN LÍNEA / PRIMAVERA 2021

El Complejo Cultural Universitario busca fomentar y desarrollar la creatividad y a su vez el impulso creador que está presente en el público infantil mediante actividades artísticas, científicas y culturales a través de diferentes talleres; en este periodo en la modalidad en línea. Dirigido a niñas y niños de 4 a 15 años de edad.

Baby Ballet (4 a 6 años)

Lunes, miércoles y viernes de 16:00 A 17:00 h.

Iniciación a las Artes Plásticas (4 a 6 años)

Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h.

Guitarra Básica (4 a 7 años)

Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 h.

Baile Urbano (7 a 10 años)

Martes y jueves de 16:00 A 17:30 h.

Pintura Infantil (7 a 9 años)

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 h.

Dibujo Artístico (7 a 9 años)

Martes y jueves de 16:00 a 17:30 h.

Escultura (8 a 12 años)

Jueves de 15:00 a 16:00 y viernes de 16:00 a 18:00 h.

Guitarra Básica (8 a 12 años)

Martes y jueves de 17:30 a 19:00 h.

Violín (8 a 13 años)

Martes y jueves de 16:00 a 17:00 30 h.

Youtubers (8 a 12 años)

Miércoles y viernes de 16:00 a 17:30 h.

Dibujo Experimental (10 a 12 años)

Martes y jueves de 17:30 a 19:00 h.

Danza Jazz (10 a 15 años)

Martes y jueves de 17:30 a 19:00 h.

Anime y Comic (10 a 15 años)

Martes y jueves de 16:00 a 17:30 h.

Video Arte y Animación (10 a 15 años)

Martes y jueves de 16:00 a 17:30 h.

Photoshop (10 a 15 años)

Martes y jueves 17:30 a 19:00 h.

Dibujo y Pintura (13 a 15 años)

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 h.

Fotografía (13 a 15 años)

Miércoles y viernes de 16:00 a 17:30 h.

Inscripciones: desde su publicación hasta el 19 de febrero de 2021. Solicita tu ficha de registro y datos bancarios al correo parque.ajedrez@correo.buap.mx

Costo: $1,200 pesos, no incluye materiales. No incluye materiales. Se reserva el derecho de cancelar o posponer cualquier curso por razones de cupo. Horario de atención de 10 a 18 hrs de lunes a viernes; mayores informes: parque.ajedrez@correo.buap.mx y a los teléfonos: 2225083273 y 222668195.

Más información en http://www.complejocultural.buap.mx/