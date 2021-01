La película “Te llevo conmigo” está entre las favoritas para los “Golden Globes 2021”

Por Mino D’Blanc.

La ambición y la presión social logran que un aspirante a chef deje a su familia y a su alma gemela en México para hacer un duro viaje a Nueva York, donde su vida no volverá a ser igual; esta es la trama de “Te llevo conmigo” (“I Carry You With Me”, 2020), protagonizada por Armando Espitia, Christian Vázquez y Michelle Rodríguez, que es una coproducción entre México y Estados Unidos y que desde su estreno en la edición del Festival Internacional de Cine de Sundance 2020, figura entre las favoritas para obtener diversos galardones.

Como parte de su travesía, ésta cinta se exhibió en el mes de diciembre dentro del ciclo “The Contenders” para los miembros del Museo de Arte Moderno MoMa, de la ciudad de Nueva York. Asimismo, fue visionada el pasado viernes ocho y sábado nueve de enero para los miembros de la reconocida organización Film Independent que entrega los premios “Spirit Awards”; dicho evento contó con una sesión de preguntas y respuestas que fue moderada por el actor Zachary Quinto.

Ha comenzado el periodo de premios y las predicciones a lo mejor de la cinematografía no se han hecho esperar, en ese contexto, la revista Variety, especialista y líder en el tema, ha incluido a la cinta debut en ficción de la documentalista Heidi Ewing como una posible nominada a merecer el premio a “Mejor Película en Lengua No Inglesa” en la próxima ceremonia de los “Golden Globes”.

La historia del bello romance entre Iván (Armando Espitia) y Gerardo (Christian Vázquez), está trascendiendo con la invitación a hacer una profunda reflexión sobre la familia, el sacrificio y la esperanza.