“Hey Boy” feat. Burna Boy, nuevo sencillo de Sia

-Forma parte de “Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture”, su octavo album de studio.

Por Mino D’Blanc.

Sia lanzó “Hey Boy” featuring Burna Boy, sencillo que forma parte de su octavo álbum de estudio “Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture”.

El nuevo disco de la nueve veces nominada al Grammy y estrella multiplatino estará disponible a partir del viernes 12 de febrero.

Las canciones que incluye son: 1.- Together, 2.- Hey Boy, 3.- Saved My Life, 4.- Floating Through Space, 5.- Eye to Eye, 6.- Music, 7.- 1 + 1, 8.- Courage to Change, 9.- Play Dumb, 10.- Beautiful Things Can Happen, 11.- Lie to Me, 12.- Oblivion, 13.- Miracle y 14.- Hey Boy ft. Burna Boy.

El debut de Sia como directora de cine con la película “Music” recibirá un lanzamiento especial limitado en cines por IMAX en febrero de 2021. El filme esteralizado por Kate Hudson, nominada al Premio de la Academia y ganadora del Golden Globe (“Almost Famous”, “Deepwater Horizon”), Leslie Odom, Jr., ganador de los premios Tony y Grammy y nominado al Emmy (“One Night in Miami…, Hamilton”), juntos con la estrella Maddie Ziegler (próximo a estrenarse “West Side Story”), es una exploración totalmente original del poder curativo del amor y la importancia de la comunidad. La música de Sia es parte integral de la historia de la película, ya que los personajes examinan los frágiles lazos que nos mantienen unidos y, a través de fantásticas secuencias musicales, imaginan un mundo donde esos lazos se pueden fortalecer en tiempos de grandes desafíos.