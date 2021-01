Enfrentar el Covid19, castigar la corrupción, recuperar la seguridad en Puebla y fortalecer a AMLO; las prioridades del gobernador Miguel Barbosa en su primer año y medio

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Político formado, con un estilo propio que puede gustar o no a propios y extraños, pero que le permitido mantenerse en los primeros planos del escenario nacional y ser, primero, presidente del Senado de la República y, ahora, gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta tiene que enfrentar no solamente la plaga del Covid19, sino otras que le heredaron sus antecesores y unas más coyunturales a nivel nacional.

Seguramente ni en sus peores pesadillas el gobernador de Puebla se imaginó que su bautizo de fuego en el cargo sería el azote del Coronavirus, que lleva ya 10 meses y al que le tocó enfrentar prácticamente solo, porque los funcionarios federales de Salud y la SHCP –el rockstar playero Hugo López Gatell, Jorge Alcocer Varela y Arturo Herrera- no han mostrado el mínimo interés o inquietud por apoyar a alguno de los miles de poblanos enfermos o muertos:Video desde Puebla: 12 decesos más por coronavirus y van 6 mil 103 en el estado, advirtió el titular de la secretaría de Salud

Aunque el propio mandatario estatal –por institucionalidad y prudencia política no lo diga- la dolorosa indiferencia del gobierno federal ante la crisis sanitaria en Puebla es demostrada por el hecho de que, hasta el momento de escribir estas líneas, la subsecretaría federal de Salud de López Gatell no tiene contemplado enviar vacunas a tierras poblanas: ¿Por qué el Estado, Ciudad de México y Coahuila sí y Puebla no en la distribución de vacunas anticovid?

Pero así es el tiempo en que le tocó gobernar su estado y, por ende, el titular del Ejecutivo estatal ha destinado 2 mil 700 millones de dólares para enfrentar la epidemia y no le ha temblado la mano para determinar medidas impopulares, pero necesarias, como dos confinamientos con cierres de negocios no esenciales: Cuidar la salud de los poblanos con el Pacto Comunitario y mantener una apertura económica responsable seguirán como prioridades en Puebla: Miguel Barbosa

ACABAR CON EL VICIO DE TOMAR LOS RECURSOS Y FUNCIONES PÚBLICAS COMO NEGOCIOS PRIVADOS

Lo dijo Barbosa Huerta el pasado 15 de diciembre, durante su 2do Informe de labores, heredó una hacienda estatal con la deuda de 48 mil 290 millones de pesos generados –en su gran mayoría- en la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas, que nunca ocultó su intención de ver al estado de Puebla como su trampolín personal para brincar a la Presidencia de la República y, también, como su fuente de inagotable de recursos para campaña.

Barbosa Huerta desmontó el sistema de negocios privados a costa del dinero público impuesto por el morenovallismo (privatización del agua, Ruta, multas hasta por respirar, obras suntuosas de cuestionable utilidad social, como la Estrella de Puebla, arcos de “seguridad”, etc: En Puebla ya no se tolera la corrupción ni se hacen negocios al amparo del gobierno: Miguel Barbosa en su 2do Informe de Gobierno

Aunque todavía falta castigar a varios estetas de la corrupción morenovallista – como los indefendibles Néstor Gordillo, Raúl Egremy y Eduardo Tovilla Lara, por mencionar solamente a algunos de los peores- el gobernador acabó con el vicio de asumir los recursos y funciones públicas como negocios privados: Néstor Gordillo Castillo, el mapache electoral morenovallista que falta por capturar

E hizo lo que, en su momento, muchos pedían y al mismo tiempo consideraban imposible cuando metió a la cárcel al principal operador, aliado y cómplice de Moreno Valle, Eukid Castañón, quien pasó de ser el consentido del régimen a un recluso más en el penal de San Miguel: Eukid Castañón seguirá en prisión vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito

MILES DE DELINCUENTES DETENIDOS… ¿HACIA DÓNDE VEÍAN LOS GOBERNADORES ANTERIORES?

Para evaluar a una administración, en cualquier nivel, primero hay que ver de dónde partió o qué le dejaron sus antecesores. En la actual gestión estatal se ha detenido a miles de presuntos delincuentes, muchos de diversas bandas con los nombres más pintorescos, como “El Croquis, l Pelón, El Costras, La Patrona, La Tita, Los Pollos”, etc: Más de 2 mil 700 presuntos delincuentes detenidos por la policía estatal en los últimos 8 meses

La cruzada de Miguel Barbosa por la seguridad es real, palpable y se constata todos los días. Qué bueno que se combata a la delincuencia (organizada y común) en Puebla, aunque es necesario preguntarse ¿hacia dónde diablos veían los gobernadores anteriores, por qué toleraron o fomentaron la inseguridad?, ¿cómo es posible que un huachicolero, Marco Antonio Estrada López, haya llegado a subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en la administración de Moreno Valle?: Huachicoleros de cuello blanco

Diariamente son detenidos muchos presuntos delincuentes, principalmente relacionados con el narcomenudeo, huachicol, asaltos, etc. Empero, lo que da pavor es el pensar ¿cuántos más siguen en las calles y por qué no se había hecho nada contra la inseguridad?: Hoy, el gobierno de Puebla sí combate la inseguridad con decisión, recursos y honestidad, subrayó Miguel Barbosa en su 2do Informe de labores

APOYO IRRESTRICTO A LÓPEZ OBRADOR

El trato del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores hacia Puebla es distante, frío, apenas institucional, como lo demuestra el hecho de que personajes como Olga Sánchez Cordero, Arturo Herrera, Rosa Icela Rodríguez, Hugo López Gatell y demás no hayan ofrecido apoyo al gobierno estatal y los tres primeros ni siquiera se hayan parado por la entidad.

La indiferencia de los funcionarios federales hacia los estados y municipios, los recortes presupuestales y, desde luego, la disputa política en las elecciones concurrentes del 2021 ha sido aprovechado por varios gobernadores del PRI, PAN y PRD para romper con la Conago y cuestionar duramente a AMLO y su gestión por el manejo de la pandemia y, sobre todo, la distribución de los recursos públicos: Diez gobernadores rompen con la Conago; ya no es útil como espacio de diálogo: Corral

En este contexto sociopolítico difícil y polarizado, Luis Miguel Barbosa siempre ha mostrado su apoyo irrestricto al presidente de México y la 4T, pero sin caer en las zalamerías y entreguismo de tiempos pasados: Manifiesta Barbosa Huerta a AMLO respaldo de Puebla para continuar con la construcción de la 4t

Político institucional y hombre de lealtades y agradecimientos, el gobernador de Puebla –a diferencia de varios de sus homólogos en otras entidades, o incluso, de alguno de sus antecesores en el cargo- no condiciona ni le pone precio a su respaldo a López Obrador: Solidaridad con Tabasco y respaldo total a AMLO ante intento de socavamiento por la oposición: Miguel Barbosa Huerta