Muy difícil la reelección de la presidenta municipal de Puebla, afirma dirigente de comerciantes

Hipólito Contreras

Si la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, logra ser candidata de Morena para reelegirse en la siguiente elección, los comerciantes la vamos a esperar en los mercados para repetirle la misma petición que le hicimos hace tres años respecto a la dignificación de los mercados municipales, los que están abandonados, afirmó Eduardo Escalona Mendoza, dirigente de Federación de Comerciantes y Colonos del estado de Puebla.

Los mercados municipales, comentó, no han sido del interés de la presidenta municipal, están abandonados, sin mantenimiento, olvidados, a la presidenta, comentó, le queda tiempo para ganarse adeptos y llegar a un acuerdo con su partido, sin embargo, no creo que Morena la elija como candidata a pesar de que no tiene buenos aspirantes.

Destacó que existe la posibilidad de que a la presidenta municipal no le interese la capital sino el estado, por lo que esperará el 2024 para buscar la gubernatura, para eso se mantendrá activa y lograr ese objetivo.

Informó que después del 15 de enero, un vez que se reinicien actividades en el comercio, se entrevistará con algún funcionario del ayuntamiento de Puebla con el fin de reiterar las demandas sobre la atención a los mercados municipales los que están abandonados desde hace 20 años, sólo les dan una manita de gato como el mercado de San Baltasar y el Parral a los que les dieron una pintadita con lo que pretenden justificar que ya trabajaron, son obras de relumbrón, se necesita hacer muchas cosas en los mercados.

Sobre la alianza del PRI y el PAN comentó que no debió darse, creo, dijo, que quién más pierde es el PAN, el PRD no aporta nada, lo que hay que ver es quién impone candidato para la capital, en la alianza se reparten el pastel, pero la cereza ¿quién se la lleva? El PAN o el PRI, el PRD no cuenta, sólo tratará de salvar su registro, el partido ya no existe para los ciudadanos.