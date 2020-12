El comité municipal del PRI en San Andrés Cholula denuncia un alto nivel de inseguridad en el municipio

Hipólito Contreras

El comité municipal del PRI en San Andrés Cholula denunció la creciente inseguridad en el municipio. Maribel Marín secretaria general, afirmó que, en comparación con otros municipios colindantes como Atlixco, Coronango, Cuautlancingo y San Pedro, el de San Andrés es el de más alto nivel delictivo.

Pedimos a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto, indicaron que por ejemplo en el comité municipal del PRI varios de sus integrantes ha sido víctimas de la delincuencia, pedimos a la autoridad correspondiente intervengan, expresó.

En el municipio, indicó, muchas familias son víctima de la delincuencia, hay abusos sexuales y feminicidios, pedimos un acercamiento con la presidenta Karina Pérez Popoca para que garantice la seguridad de todos los ciudadanos, no podemos seguir así, San Andrés es un municipio muy importante por lo que no podemos seguir con estos índices altos de delincuencia, necesitamos una respuesta de las autoridades, esperamos ser escuchados.

Denunció que el comité ha sufrido daños por parte de la delincuencia, “vivimos esta situación en varios municipios, pero San Andrés es el que mayor problema tiene, pedimos que haya más atención en el tema de seguridad, todos necesitamos estar seguros sobre todo en estos tiempos de pandemia en que todos buscamos el pan de cada día”.

Exhortamos a todos los ciudadanos que se cuiden en esta pandemia no haciendo reuniones masivas, estos son tiempos de no bajar la guardia, las autoridades locales deben de tomar más medidas, pedimos a los ciudadanos guarden la sana distancia y tomen todas las medidas.

Gustavo Tello, secretario de finanzas del comité municipal del PRI, afirmó que el partido pide que este sea un proceso limpio, pedimos que los candidatos internos participen en una elección limpia, no haya arbitrariedades, yo ya he sido víctima de dos asaltos, exhorto a las autoridades municipales que hagan su trabajo correspondiente, la seguridad no es sólo de San Andrés sino de todos.

Indicó que la inseguridad está en todo el municipio, pero sobre todos en la zona de Angelópolis y la cabecera municipal.