Dos asociaciones civiles anuncian jornadas de limpieza y desinfección

Hipólito Contreras

Las asociaciones civiles Tepeyac 217 y Alianza Urbana han decidido participar para ayudar a la población, han decidido salir a las colonias a fortalecer la campaña de previsión para que los ciudadanos puedan participar en la gran cruzada de limpieza y desinfección de calles, vamos a salir por el bien de la comunidad y de la sociedad poblana, afirmó Favio Núñez, presidente de la organización

Reconocemos que las actividades de los gobiernos hacen un gran esfuerzo para detener esta situación de la pandemia, pero vemos que lamentablemente esto se desborda más, sólo con la participación de los ciudadanos organizados es como podemos coadyuvar para que la situación no rebase al gobierno y a la sociedad, comentó.

Comentó que este año 2020 es el año de la pandemia, que ha provocado que unos sean más conscientes y retomen la situación de ser solidarios,

Destacó que de acuerdo a datos del Consejo Coordinador Empresarial en el estado se han perdido más de 51 mil empleos, recuperarlos va a ser una labor muy ardua, se cerró el 21.4 por ciento de las micros y pequeñas empresas. La Secretaría de Salud reporta que se tienen acumulados 45 mil 317 casos positivos 5 mil 648 decesos con tasa de letalidad del 12.48 por ciento.

Señaló que en las últimas semanas se ha relajado el tema social, nos encontramos en una vicisitud porque le pedimos a la gente que no salga, pero tampoco le damos qué comer, nos han dicho, si no salgo me muero de hambre porque tengo que alimentar a mi familia, hay gente que vive con cien pesos al día, la gente se tiene que arriesgar.

Nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer algo como asociaciones civiles para provocar que la gente se cuide y tenga un sustento, es muy complicado hacer la tarea que le corresponde al gobierno, pero sabemos que está rebasado, esto es una situación atípica, estamos conscientes de que el gobierno no puede llegar a todas las necesidades de la gente, afirmó.