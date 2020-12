Consulta Mitofsky: Morena aventaja en la contienda por la cámara de diputados pero la alianza PRI-PAN está en competencia

Staff

Un tema de suma importancia para los partidos políticos son las elecciones del año 2021, para ello consulta MITOFSKY realizó una encuesta de opinión ciudadana sobre las preferencias políticas en todo el territorio nacional.

De los resultados de consulta MITOFSKY sobre las próximas elecciones de 2021 resalta un 32.0% de la población que dice votará por el mejor partido o candidato, aunque no tenga oportunidad de ganar, porque eso es lo que deben hacer todos.

Por otro lado, el 26.6% de los ciudadanos opina que se debe apoyar a los partidos políticos que van con AMLO, para que tenga mayoría en el Congreso, este porcentaje deja claro que el presidente sigue teniendo preferencias.

Para la siguiente pregunta: en caso de que hoy fueran las elecciones para diputado federal por su distrito, ¿por cuál partido votaría?

El 28.4% de los encuestados menciona que votará por MORENA, mientras que un 30.9% no declara.

El 14.9% prefiere al PAN y el PRI -después haber sido el preferido por muchos años- en esta ocasión solo tiene un 10.8% de apoyo. Estos resultados solo son la preferencia bruta nacional 2020.

En la preferencia efectiva nacional el 41.1% dijo que MORENA sigue siendo el favorito de los ciudadanos, aunque es necesario recalcar que un 21.6% apoya al PAN y al PRI un 15.6%.

Aunque solo el 27.4% cree que ganará MORENA y un 35.8 no declara en la respuesta bruta nacional.

En caso de alianza de MORENA, PT y VERDE el 36.1% es muy o algo probable que vote por ellos, en caso de alianza entre el PAN, PRI y PRD es muy o algo probable que un 27.8% vote a su favor, en caso de alianza entre PRI y PRD un 20.0% es muy o algo probable que voten.

Si hoy fueran las elecciones para diputado federal el 31.0% votaría por la alianza entre MORENA, PT y VERDE y un 19.7% votaría por la alianza de PAN, PRI, PRD en preferencia bruta nacional.

En preferencia efectiva nacional, un 49.2% apoyaría a la alianza entre MORENA, PT, VERDE y un 31.3% a la alianza entre PAN, PRI, PRD.

Opinión de partidos políticos buena o mala: Muestra a MORENA con el mayor porcentaje (34.0%) de buena opinión, le sigue el PAN con 17.9% y en tercera posición esta el PRI con un 13.7%.

Partidos con los que se identifican: el gráfico muestra a MORENA a la cabeza con un 27.5%, le sigue el PAN con un 13.1% y en tercer lugar con un 9.3% al PRI.

Muy interesante la siguiente pregunta ¿por cuál partido nunca votaría?

Para el PRI no son buenas noticias pues el 46.8% no votaría por el partido, es muestra clara de total rechazo, le sigue el PAN con un 37.1%, continúa el PRD con 27.5% y no muy lejos MORENA con un 23.9% que nunca emitiría un voto a favor de este partido.