Fragmentos de tiempo y materia, exposición de Carlos Ciriza

Staff/Rossi

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí invita al público en general a conocer la exposición Fragmentos de tiempo y materia del escultor español Carlos Ciriza, una muestra escultórica que se encuentra en la terraza del museo Federico Silva Escultura Contemporánea en un horario de lunes a domingo excepto los martes de 11:00 a 15:00 h.

En esta ocasión se exponen 21 esculturas de hierro de mediano formato en las que el escultor enfrenta y desarrolla un diálogo con los minerales que devienen en metales, cubre todas las fases y las escalas del proceso de la siderurgia. Logra un perfecto equilibrio de la fusión entre lo débil y lo fuerte y finalmente potente y duradero. Destaca como elementos importantes las pronunciadas terminaciones irregulares donde se aprecia el encuentro entre el aire y el hierro, esa fusión invisible pero real, que evoca el inicio de los tiempos cuando la tierra era moldeada por violentas erupciones volcánicas que dejaban el magma fluir al mar creando así continentes, valles, llanuras; en definitivas formas.

Carlos Ciriza (Pamplona-España 1964), es un artista de reconocido prestigio con gran proyección internacional, y obras repartidas hasta la fecha en 25 países de Europa, América, Asia y Oceanía. Ha participado en casi 200 exposiciones individuales y colectivas. Su carrera se ha forjado en más de 34 años, en la que nos revela una continua búsqueda, un constante progreso de investigación de las infinitas posibilidades que pueden darse en la relación entre color, materia, volumen, espacio, vacío y equilibrio.

Este artista es un reconocido escultor y pintor, las cuales se relacionan entre sí. En su pintura, el autor plasma armónicamente formas y fragmentos volumétricos, a los que combina con masas de color. Cercano a la naturaleza, a la poesía y a la música, se inspira principalmente en sus pensamientos, emociones y vivencias personales.

Desde 1986 ha sido acreedor de múltiples premios de artes plásticas en su tierra natal y ya para el 2002 su trabajo comienza a ser premiado en diversos países tal como el “Prix d’Excellence” en la Foire-Exposition de Montargis (Francia). Para 2006 la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Ayuntamiento de Barañáin le adjudica, mediante concurso público, el proyecto escultórico “Abrazo entre los Pueblos” y la realización de dos esculturas de gran formato para su instalación en Barañáin y en Caimito de Guayabal (Cuba). En 1999, es invitado para representar a España en las “XII Semanas Internacionales de Pintura Slovenia junto a un importante grupo de artistas europeos: Ashot Bayandour, Mario Benedetti, Gustav Gnamus, Matjaz Gruden, Andrej Jemec, Tommy Lydon, Valentin Ornan, Rudi Benétik, Hamlet Housepyan, Anna Lobner, Richard Nott, Jann Raisaen y Sasa Kladnik.

Ciriza construye entre los años 2003 y 2006 el corredor escultórico “Los Símbolos del Camino” una vía de arte sobre otra vía de arte que es el Camino de Santiago a su paso por Navarra, adquiriendo particular relevancia por su carácter excepcional y único.

En 2007 incluyen como Patrimonio Nacional una de sus esculturas y se instala en el jardín de la casa de los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela, Madrid. Y se edita el libro “Carlos Ciriza in focus, photographic perception of his work”, en el que 25 fotógrafos plasman su visión de las obras del artista. Con varios premios y reconocimientos, fue también nombrado caballero honorario de la Orden del Cuto Divino (2009), caballero de honor de la Orden de la Oliva de Navarra y tostada de Arroniz (2016).

El Museo Federico Silva Escultura Contemporánea invita al público a que conozca esta magnífica exposición de tan reconocido escultor internacional, así mismo, las exposiciones de los también reconocidos escultores Xavier Esqueda y Germán Venegas, los cuales también se encuentran expuestos en las salas temporales de este recinto cultural.

Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales institucionales, la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS, y en medios de información y comunicación.