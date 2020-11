Cachorro de león torturado por sus captores en Rusia, luego rehabilitado durante siete meses, será trasladado a su hábitat natural en un refugio de vida silvestre africana

Simba viajará de Rusia a Tanzania a fines de noviembre. Todos los costos de repatriación serán pagados por Russian Copper Company después de que los activistas por los derechos de los animales emitieran un pedido de ayuda

El futuro es brillante para Simba, el cachorro de león que se utilizó como accesorio para sesiones de fotos en Rusia. El león estaba cerca de la muerte cuando fue rescatado de un granero en Daguestán, Rusia, en marzo de 2020; fue torturado, estaba raquítico y no podía caminar. Los residentes locales dijeron a las autoridades que sus captores usaron al cachorro para ganar dinero, cobrando a los turistas por tomarse fotos con Simba, y que le quebraron las piernas para evitar que escapara. También estaba desnutrido y su cuerpo estaba cubierto de heridas. Los informes del abuso llegaron a activistas por los derechos de los animales en los Urales. La veterinaria Karen Dallakyan, con la ayuda de otras personas, pudo rescatar al cachorro y llevarlo al su centro de rescate de animales sin fines de lucro, la Fundación SAVE ME, en Chelyabinsk, Rusia. Durante siete meses, Dallakyan y su equipo brindaron tratamiento médico y cuidaron a Simba. Dallakyan señaló: “Muchas personas dedicadas trabajaron para salvar a Simba. Ser testigo de la transformación de este magnífico animal hace que todo ese esfuerzo valga la pena. Me siento aliviada y agradecida de que empresas, organizaciones e individuos se hayan unido para permitir que este animal salga adelante en su hábitat natural en África”.

La difícil rehabilitación del cachorro de león terminará con una repatriación única a Tanzania a fines de noviembre de 2020, un esfuerzo patrocinado por Russian Copper Company. Simba volará al Kilimanjaro Animal Crew Rehabilitation Centre, en Moshi, Tanzania, donde vivirá en un recinto separado, en un centro exclusivo para leones rehabilitados bajo supervisión las 24 horas. El león tendrá un espacio grande y hermoso en cual deambular.

El vocero de Russian Copper Company, Kirill Irkha, señaló: “Cuando nos enteramos de la difícil situación de Simba y la necesidad de fondos para repatriar al animal a África, nos entusiasmamos a cubrir los costos. El abuso sufrido por Simba es inconcebible. El mundo ha visto cómo Simba ha recuperado su salud gracias a la dedicación de los profesionales y voluntarios. Esperamos ver a Simba en su hábitat natural y nos alegra poder contribuir a que llegue allí”.

Esta es la primera repatriación oficial de animales salvajes en la historia de Rusia.