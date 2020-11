Presidente de franquicias avala el programa del gobierno estatal en apoyo a las pequeñas y medianas empresas

Hipólito Contreras

El gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía ha anunciado el programa de reactivación económica mediante el otorgamiento de créditos hasta por 120 mil pesos a la pequeña y mediana empresa, no se trata de subsidios, el objetivo es impulsar su reactivación y recuperación ante los efectos negativos de la pandemia, informó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Se trata, indicó, del programa emergente de reactivación económica mediante el otorgamiento de créditos de hasta 120 mil pesos para cubrir necesidades a corto plazo del capital de trabajo de las pymes, principalmente en el sector restaurantero y comercio al pormenor, los que salieron más vulnerados de la crisis.

Esta, comentó, es una medida excepcional, se piden mínimos requisitos, los están resolviendo en forma muy rápida, máximo una semana, al tasas son bastante blandas, esto es una buena noticia.

Precisó que no es dinero regalado, son créditos que están garantizados con avales y se tienen que pagar, no se trata de que el gobierno salga a regalar dinero, es dinero que se le presta a empresas establecidas que tienen solvencia pero no tienen liquidez, esto hace que el programa sea sustentable a mediano y largo plazo.

No se trata de un subsidio o beneficencia, ni de una dádiva de dinero, sino de un programa bien estructurado que tiene como propósito ayudar a subsistir a las empresas que son generadoras de empleo, este crédito puede salvar a miles de empresas poblanas que carecen de liquidez para seguir operando, las que apliquen para este crédito vana poder brincara este año tan difícil y prepararse para un mejor 2021.

Este programa de reactivación económica, comentó, va a tener una incidencia directa como salvavidas para las pymes poblanas, el tercer efecto benéfico es que va a permitir fortalecer el empleo formal porque son créditos para empresas que tributan en el SAT, los que pagan impuestos, este recurso al proteger a la empresa para que siga operando va a permitir que siga generando empleos y que para el 2021 tengamos una curva menos complicada que en el resto del país.

Es un programa genial, el impacto que va a tener va a ser muy importante junto con oras acciones que está haciendo el gobierno del estado, esto hará que en Puebla se tenga un mejor escenario para el 2021 en comparación a otras entidades del país, afirmó.