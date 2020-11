Pérdidas del 40% este año registraron los vendedores de dulces para ofrendas

María Huerta

En un 40 por ciento este año registraron pérdidas económicas, los comerciantes de dulces de temporada para Día de Muertos que se colocan en ofrendas.

Lo anterior, luego que este año no se contó con ofrendas en las escuelas, en museos y las familias poblanas.

Al respecto, Juan Carlos Ramírez, quien cuenta con más de 40 años en la venta de estos dulces típicos de temporada, expuso que desde hace cuatro décadas se dedica a la comercialización, y es este año que registraron bajas ventas ante la pandemia covid-19.

“En años anteriores desde el 20 de octubre comenzamos con buenas ventas, pero este año por el covid-19 no hay venta suficiente pues no repunta, no tenemos ni el 50 por ciento”, señaló el comerciante.