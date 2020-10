Segundo panteón municipal, al cierre de la administración: IMPLAN

María Arévalo

El coordinador del Instituto Municipal de Planeación, Gerardo Ríos Bermudez, aseguró que será al cierre de la administración cuando se concrete el proyecto del segundo panteón municipal, por lo que buscan un predio que no esté en áreas rocosas o cerca de mantos acuíferos.

En entrevista posterior a su compareacencia, señaló que se están identificando predios que cumplan con las características para un panteón municipal, sin embargo, los que han analizado y que pertenecen al gobierno municipal no cumplen con los requisitos.

“Lamentablemente los predios que están en propiedad del ayuntamiento no cumplen con las características, debido a que un panteón debe contar con lineamientos como no ser terrenos rocosos, no estar cerca de mantos acuíferos, que cuenten con una buena capacidad del suelo”, enfatizó.

Asimismo, refirió que estos predios están ubicados en el sur de la ciudad, pero pertenecen a particulares.