Ve quienes son los ganadores de los Billboard Latin Music Awards 2020 en vivo

Estos son los ganadores en los premios a lo mejor de la música latina

Los Billboard Latín Music Awards 2020 arrancaron y esta noche los ojos están puestos en Ozuna y Bad Bunny quienes lideran la lista con 14 menciones, entre las que destaca la categoría “Mejor artista del año”, que es el premio más importante de la noche.

La premiación que se lleva acabo en el BB&TCenter abrió con Maluma.

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, ganó como la “Top Latín Albums” Artista del Año Dúo o Grupo y Wisin & Yandel se llevaron Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

El primer premio fue entregado por los actores mexicanos Silvia Navarro y Osvaldo Benavides quienes se mantuvieron a distancia para poder presentar a los nominados.

Entre los más nominados también están Daddy Yankee y J Balvin, ambos con 12. El tercer lugar lo ocupa Anuel AA con 11, seguido de Farruko con 10.

Otro de los números esperados de la noche fue el dueto que realizó Luis Fonsi y Farruko, quienes combinaron la balada pop con el sonido de reggaetón.

La Canción del Año, Airplay fue “Con Calma” de Daddy Yankee quien habló de estos tiempos complicados debido a la pandemia y aseguró que la música sigue siendo la mejor medicina.

Sech, quien aseguró que fue por su familia y su equipo, pero más por sus fans que consiguió el premio al Artista del año, Debut.

La encargada de presentar cada número musical fue Gaby Espino, quien lució guapa, elegante y muy sexy.

La Canción “Latín Pop” del Año fue para Pedro Capó & Farruko con “Calma” y vencieron a Luis Fonsi, Sebastián Yatra , Nicky Jam, Rosalía, Ozuna, J Balvin y El Guincho.

El primer premio especial de la noche fue para el colombiano Carlos Vives quien fue galardonado con entrar al Salón de la Fama de los Billboard y para ello Emilio Estefan fue el encargado de abrirle las puertas al cantante.

“Hace casi 30 años decidí hacer mi música de una manera original sin copiar entonces los géneros existentes, busque mi pop y el rock de mi pueblo a partir de la música tradicional de Colombia y nació un nuevo sonido; gran parte de la industria en ese momento no lo vio, pero el público sí y a través de la radio llegamos a los listados y a los primeros lugares de esta prestigiosa revista, por eso mi agradecimiento es con ellos y gracias a Billboard por reconocerlo esta noche y quiero compartirlo con mi primera provincia, con mi primer en vivo, con Manuel, con Eduardo y quiero darte las gracias Emilio porque me abriste las puertas de esta ciudad, me abriste las puertas de tu estudio, pero quiero compartir con todo el time Vives, con mi disquera, mi manager porque siempre creyó en mí, a mi esposa Claudia por creer más que yo, mis hijos y mi país Colombia por esa inspiración. Y un mensaje para las nuevas generaciones: Cada uno de ustedes es único y original, séanlo igual en la música. Muchas gracias Billboard”, aseguró el colombiano.

La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga alzó su segundo premio de la noche, ahora como la Mejor Banda de Regional Mexicano.

La noche se puso de gala y emocionante cuando se presentó el segundo premio especial de la noche y ahora fue para Enrique Iglesias quien recibió el reconocimiento como el Mejor Top Artista de todos los tiempos por sus grandes ventas de discos, así como su aparición en las lista 100 de los Billboard.

“Quiero agradecer a los premios Billboard por este increíble premio, a mi equipo a mi buen amigo Pitbull, quiero darle la enhorabuena a todos los artistas aquí esta noche. Quiero también decirle a todos mis fans que gracias por todo el apoyo en el transcurso de mi carrera, os echo de menos, ojalá que los vea pronto y a toda la gente que nos ve en televisión, que se cuiden y que la energía está positiva”, comentó.

El Artista “Latín Pop” del Año, Solista fue para Luis Fonsi, quien contendió con amigos y compañeros de la música como Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y

Shakira.

El llamado Rey de la Bachata, Romeo Santos fue reconocido por el trabajo que ha realizado en especial por su segundo “Fórmula, Vol 2” el cual fue colocado como el mejor de la década.

Silencia por un momento al reggaetón

Sentado frente a su piano vestido de etiqueta, Armando Manzanero puso de pie a los que estuvieron en el recinto de Florida, en donde interpretó “Contigo Aprendí” con Pablo Alborán, mientras que en la voz de Luis Fonsi se escuchó “Por debajo de la mesa

Reik también aprovechó para hacerle el homenaje al yucateco y cantaron “Como yo te amé”, tras esto salió Joy Huerta quien frente al mexicano cantó “No sé tú”.

Por supuesto no podía faltar el tema que lo identifica en todo el mundo “Esta tarde vi llover” y en voz de él y de sus compañeros hicieron el momento más romántico, haciendo de lado al reggaetón por un momento.

La carrera de Manzanero fue reconocida con el Premio a la Trayectoria, el cual agradeció con un: “¡Viva la música latina!”.

“No tengo palabras para poder expresar lo que mi corazón siente al poder haber compartido con esta generación tan grandiosa, tan fuerte, tan talentosa, en un espectáculo tan hermoso y tan bello como este. Dios bendiga a la canción latinoamericana”, comentó.

Tras el momento romántico, los Billboard pusieron como “Canción de la Década” a “Despacito” y fue Luis Fonsi y Daddy Yankee quienes recibieron este reconocimiento por las altas ventas y los diferentes covers que se realizaron de dicha pieza.

La canción tropical del año es para Wisin & Yandel & Romeo Santos con “Aullando”.

La llamada “Hot Latin Song” Canción del Año fue para Daddy Yankee featuring Snow con la pieza “Con Calma”. El puertorriqueño aseguró estar empezando su carrera y que se siente fresco para seguir dando lo mejor de él.

Lista de ganadores de los Latin Billboard 2020

Artista del Año, Debut

Jhay Cortez

Manuel Turizo

Paulo Londra

Sech (Ganador)

Artista del Año

Bad Bunny (MC) (Ganador)

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Artista del Año, Redes Sociales

Anuel AA

Becky G

Daddy Yankee

Lali (Ganadora)

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” (Ganador)

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Canción del Año, Streaming

Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” (Ganador)

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Canción del Año, Digital

Bad Bunny & Tainy “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” (Ganador)

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Becky G

Karol G (Ganadora)

Natti Natasha

Rosalía

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Anuel AA

Bad Bunny (Ganador)

J Balvin

Ozuna

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” (Ganador)

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Enrique Iglesias

Luis Fonsi (Ganador)

Sebastián Yatra

Shakira

Gira del Año / Tour of the Year

Bad Bunny

Chayanne

Jennifer López (Ganadora)

Marc Anthony

Artista Crossover del Año

DJ Snake

Drake

Katy Perry (Ganadora)

Snow

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Banda los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50 (Ganador)

Wisin & Yandel

Canción del Año, Airplay:

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin “China”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” (Ganador)

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, X 100PRE (Ganador)

J Balvin & Bad Bunny, OASIS

Luis Fonsi, Vida

Sech, Sueños

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny (Ganador)

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Karol G (Ganadora)

Natti Natasha

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganador)

Santana

T3r Elemento

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

CNCO

Maná (Ganador)

Reik

Santana

Canción “Latin Pop” del Año

Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam “Date La Vuelta”

Pedro Capó & Farruko “Calma” (Ganadores)

Rosalía & Ozuna “Yo X Ti, Tu X Mi”

Rosalía, J Balvin & El Guincho “Con Altura”

Álbum “Latin Pop” del Año

Danny Ocean, 54+1

Luis Fonsi, Vida (Ganador)

Mau y Ricky, Para Aventuras y Curiosidades

Santana, Africa Speaks

Artista Tropical del Año, Solista

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos (Ganador)

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura (Ganador)

Gente de Zona

La Sonora Dinamita

Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año

Aventura, “Inmortal”

Marc Anthony, “Parecen Viernes”

Silvestre Dangond & Maluma “Vivir Bailando”

Wisin & Yandel & Romeo Santos, “Aullando” (Ganadores)

Álbum Tropical del Año

Gilberto Santa Rosa, 40… Y Contando: En Vivo Desde Puerto Rico

Marc Anthony, OPUS

Romeo Santos, Utopía (Ganador)

Victor Manuelle, Memorias de Navidad

Artista “Latin Rhythm” del Año, solista

Bad Bunny (Ganador)

J Balvin

Maluma

Ozuna

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

CNCO

Jowell & Randy

Wisin & Yandel (Ganador)

Zion & Lennox

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny & Tainy “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” (Ganador)

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA “Otro Trago”

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, X 100PRE (Ganador)

Farruko, Gangalee

J Balvin & Bad Bunny, OASIS

Sech, Sueños

Compositor del Año

Bad Bunny (Ganador)

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Productor del Año

Dimelo Flow

DJ Snake

Mambo Kingz

Tainy (Ganador)

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Christian Nodal (Ganador)

El Fantasma

Lenin Ramírez

Raymix

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganador)

Calibre 50

Los Ángeles Azules

T3r Elemento

Canción Regional Mexicana del Año

Banda Los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa, “A Través del Vaso”

Calibre 50, “Simplemente Gracias”

Christian Nodal “De Los Besos Que Te Di”

Los Ángeles Azules featuring Natalia Lafourcade, “Nunca Es Suficiente” (Ganador)

Álbum Regional Mexicano del Año

Christian Nodal, Ahora

Fuerza Regida, Del Barrio Hasta Aquí (Ganador)

Herencia de Patrones, Pa Las Vibras

Los Ángeles Azules, Esto Sí Es Cumbia