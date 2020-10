Danna Paola ya no quiere nada con el misterioso Pablo ahora que por fin apareció

Quién

Aunque hace dos años Danna Paola busco desesperadamente al galán que la paró cerca de Gran Vía, en Madrid, todo parece indicar que el flechazo no fue tan duradero, pues ahora que apareció el misterioso chico, ella ya no quiere saber nada de él, ¿por?, ella misma lo explicó en una transmisión en vivo en sus redes.

La primera pista que Danna dio sobre la aparición de su misterioso crush fue durante una ceremonia de premiación, en la que solamente compartió que había aparecido, sin mayores detalles.

Pero ahora, gracias a una transmisión en sus redes tenemos la versión completa. Resulta que Pablo fue localizado gracias a una señora que se acercó a su amiga Georgina Amoros, quien le dijo que era amiga de un grupo de chicos en el que se encontraba el famoso Pablo.

“Todo esto me pasó gracias a una amiga, Georgina, amo que me haya pasado esto con ella, pues bueno, una señora se acercó a ella y le dijo que conocía a estos chicos y pues ellos le dijeron que había una canción, que una chica había hecho y resulta que sí era él”, dijo Danna.

Pero todo parece indicar que no se trata precisamente de una historia de amor, sino de un juego que el misterioso Pablo tiene con sus amigos, de acuerdo a las palabras de la intérprete.

“Y pues pasa que Pablo y sus amigos hacen con todas las chicas que pasan por ese lugar para sacarles el teléfono”, expresó la cantante con cierto enfado evidente en su rostro. “Y comparto esto para que crean en el amor, un día puedes encontrar al chico al que le diste mal tu número, dos años después, y entonces tu vida ha cambiado, así que too late, Pablo”, aseveró la también actriz.

Oye Pablo too late (es demasiado tarde) cariño. Después de dos años, de verdad, si supiera que lo busqué cual FBI, que le hice una canción, que todos ustedes me ayudaron a buscarlo y que aparezca así de la nada. Thank u, next (Gracias, siguiente), Pablo, si estás viendo esto lo siento cariño, pero basta.

Además, parece que la emoción de aquel fugaz encuentro le jugó una broma a la cantante, pues cuando vio las fotos del misterioso galán, no lo recordaba tan bien, de acuerdo a sus propias palabras.

“Me enseñó las fotos Georgina y cuando las vi dije es Pablo. Yo vi la foto y dije, se los juro, era más guapo en persona… cuando lo vi dije sí es Pablo y no lo podía creer, se los juro que después de dos años nunca imaginé que esta persona apareciera. Ya sabemos donde vive. Este hombre no tiene redes sociales”, aseguró.

Danna Paola.