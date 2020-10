Ellos son los ganadores de los Billboard Music Awards 2020

MILENIO

Aunque la edición 2020 de los Billboard Music Awards no contó con alfombra roja debido a la pandemia de coronavirus, sí logró reunir a grandes celebridades musicales en el Teatro Dolby de Los Ángeles, por ejemplo: Alicia Keys, Billie Eilish, Bad Bunny, Sia, Kane Brown, Luke Combs y Doja Cat.

La gala comenzó de forma espectacular, pues su presentadora, la cantante Kelly Clarkson, quien ya había conducido esta entrega en el 2018 y el 2019, cautivó a los espectadores con su carisma y sus elegantes atuendos.

Además, el foco de los Billboard, la premiación, promete dar muchas sorpresas. Al momento así va la lista de ganadores.

Ganadores de los Billboard Music Awards 2020

Mejor canción Hot 100: “Old town road”, de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus.

Mejor álbum Billboard 200: When we all fall asleep, where do we go?, de Billie Eilish.

Mejor artista femenina: Billie Eilish.

Mejor artista country: Luke Combs.

Artista en el top en ventas: Lizzo.

Mejor artista latino: Bad Bunny.

Mejor artista masculino: Post Malone.

Premio ícono: Garth Brooks.