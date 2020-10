En este gobierno federal el campo está olvidado, se corre el riesgo de dependencia alimentaria, advierte dirigente de la CNC-PRI

Hipólito Contreras

El campo ha venido en declive debido a las políticas económicas de los gobiernos estatales, se le ha disminuido importancia al sector agrario, ese ha sido un parteaguas principal para que se dé una emigración del campo a la ciudad, a partir de eso se ha venido debilitando el sector campesino, afirmó Jesús Hernández Lechuga, integrante de la CNC municipal de Tehuacán.

Las políticas económicas en el sector campesino se han visto vulneradas, el sector agrario está olvidado, podemos prescindir de muchas cosas, pero jamás podremos vivir sin comida, es un sector primario y fundamental para el desarrollo económico de cualquier nación, sin campo no hay vida.

Las del gobierno federal actual, dijo, las políticas son muy drásticas y que afectan no sólo el campo sino la economía de todo el país, si debilitamos al sector primario como es el campo, en contrapartida como una ola vienen en declive toda la economía., no se puede descuidar un sector tan importante como es el campo, de ahí dependen muchos sectores como es el comercio, el campo no sólo significa la producción de alimentos, significa la comercialización y exportación.