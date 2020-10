En Morena aún no hay ganador, afirma Carlos Ibarra Figueroa

Hipólito Contreras

En Morena aún no hay un ganador de la encuesta, porque la diferencia de porcentaje entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado es de unas décimas, además esto no es una votación sino una encuesta, si fuera votación un voto sería suficiente para determinar a un ganador, es una falacia decir que Porfirio es el ganador sólo porque sacó unas décimas más y el margen de error es de un 3 y 4 por ciento, afirmó Carlos Ibarra Figueroa, secretario de Derechos Humanos del comité nacional.

En la encuesta las cosas están un poco raras, comentó, la primera encuesta me pareció muy rara, la segunda aún más en la votación de la presidencia, no es posible que dos de las tres encuestadoras pongan a Yeidckol Polenvski en cuarto o quinto lugar, eso es imposible y que pongan a dos compañeras estimables, pero que son desconocidas, encima de ella.

Aquí hay un gran problema, dijo, no hay un ganador de acuerdo a las encuestas, porque una encuesta no es lo mismo que una votación, pero la encuesta misma me genera muchas dudas.

Explicó que en tanto no haya una impugnación a las encuestas en el Tribunal Electoral, tiene que hacerse pronto otro estudio demoscópico para que no se empate con los tiempos electorales.

La encuesta de desempate, dijo, tiene que hacerse esta misma semana, pero hay que ver si no hay impugnaciones, el propio Porfirio dijo que iba a impugnar si no se le daba el triunfo, vamos a ver qué pasa, pero ésta es mi opinión, oficialmente aún no hay ganador, a Porfirio los medios lo daban por ganador desde la encuesta de conocimiento.