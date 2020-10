Morena es un instrumento, no un fin para sí mismo, afirma Mario Bracamontes

Hipólito Contreras

Hemos publicado un manifiesto al que se están adhiriendo muchos consejeros y la mayoría del Comité ejecutivo estatal, en ese documento hemos sostenido cuatro cosas, Morena es un instrumento, no un fin en sí mismo, un instrumento para lograr la transformación de nuestro país y respaldar ese proyecto que encabeza el presidente López Obrador, afirmó Mario Bracamontes, ex dirigente estatal de Morena.

Respetar la institucionalidad, respetarnos entre todos porque somos un partido democrático donde impera la libertad, la opción que cada quien haya tomado, y respetar el resultado y con ello encaminarnos en el respaldo del presidente.

He respetado a todos los compañeros, he pedido que todos en conciencia decidan a quién quieren respaldar.

El sectarismo se destruye respetando la libertad de todos, concibiendo como meta común que es más fuerte que nuestros propios intereses y que los cargos, porque el presidente lo ha dicho, el cargo es una grave responsabilidad, quien no está dispuesto a servir a los demás no merece el poder, no merece el cargo, eso es Morena