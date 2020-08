“No me quiero morir”: La emotiva y última entrevista de Pau Donés

Quién

Fue el 9 de junio cuando la voz de Pau Donés , vocalista de la banda Jarabe de Palo , se apagó dejando un profundo hueco en los corazones de los seguidores de la famosa agrupación.

El cáncer de colon que enfrentó durante sus últimos años lo llevó a la muerte. La partida de Donés ocurrió justo cuando preparaba una gira mundial y deseada fervientemente volver a los escenarios con su producción Escupes o tragas , lanzada apenas semanas antes de su partida.

Tras su muerte, se supo que en sus últimos meses el cantante decidió aislarse por completo para dedicar la mayor parte de su tiempo a su hija Sara, a quien dedicó su última canción, “Eso que tú me das”. Sara es su única descendiente y, por tanto, heredera universal de la fortuna que el cantante hizo a lo largo de su vida.

Ahora, a casi tres meses de su muerte, el periodista Jorge Evolé reveló parte de la última entrevista realizada al cantante, misma que presentará a modo de libro en el festival de Málaga bajo el título “Eso que tú me das”, como la última canción publicada del español.

Jorge confesó que el cantante lo buscó pocas semanas después de haber sido desahuciado pese a su intensa lucha contra el cáncer que lo aquejaba.

En la entrevista publicada por varios medios europeos, el periodista retrata el amor por la vida que sentía Pau. De hecho, el encuentro giró en torno al tema de la vida, los planes que tenía en mente y lo mucho que lamentaba no poder vivir más para ver desde su ventana el otoño y el invierno.

“No quiero irme. Hoy soy feliz, me siento bien, pero a la vez tengo una sensación cabrona. Pienso: ‘Si en vez de irme el mes que viene me fuera el año que viene…’ porque el verde está subiendo, los corzos empiezan a bajar de las montañas, después caerán las hojas marrones y amarillas, luego nevará. Todo eso se ve desde aquí… pensar en ello me da tristeza. Pero bueno, me quedo con el ‘Ahora estoy aquí’. Procuro no preocuparme y sí ocuparme en las cosas que me gustan: la comida, la familia, el paseo, la siestecita…”, dijo Donés a Evolé, quien fue su amigo cercano.

El encuentro se realizó en la casa de Pau , ubicada en Vall d’Aran, España, un sitio caracterizado por la calma y los bellos paisajes que sus habitantes pueden ver con tan sólo asomarse a sus balcones.

En entrevista, Jorge cuestiona a su amigo sobre su estado de salud y le dice que si ahora que sabe que la muerte llegará pronto siente una mayor libertad para hablar sobre cualquier tema, a lo que Pau responde que no está enojado con su cuerpo y que ha aceptado que la muerte llegará en cualquier momento.

“No estoy enfadado con mi cuerpo ni con mi cabeza, estoy tranquilo y bien conmigo mismo. Estoy en paz. Desde el momento en que aceptas que la muerte va contigo y no es algo malo sino que forma parte de la vida, estás más tranquilo”, afirmó.

El cantante se dio tiempo para platicar sobre las personas que criticaban la música de Jarabe de Palo e, incluso, les dejó un consejo en el que los invita a no sentir odio.

“Me sabe mal que nos odien. Les diría: ‘No tengan miedo. Sean positivos. La vida son cuatro días y tres ya pasaron. Si hay algo que no les gusta, déjenlo de lado, pero no nos odiemos porque el odio no conduce más que a las peleas y la mala leche”.

A lo largo de la entrevista, el cantante resalta su amor por la vida en todo momento, incluso asegura que justo en ese momento, al ser entrevistado, siente un profundo deseo por vivir, reír y seguir compartiendo con los que ama.

“No me quiero morir. Tengo cosas que hacer en este momento. Tengo ganas de reírme, de llorar; estoy llorando mucho estos días y creo que hacerlo es un signo de valentía y de demostrar cómo eres. Y sobre todo tengo ganas de vivir, justo ahora, qué le vamos a hacer. Siempre he sido muy vital, pero en este momento tengo muchas ganas de vivir”, dijo.

Finalmente Jorge pregunta cómo le gustaría ser recordado y Donés hace referencia al hábito profesional y dice que le gustaría que los músicos lo vieran como una persona que puso empeño en hacer las cosas lo mejor que pudo.

“Quisiera que mis compañeros de profesión me respeten como un compositor que necesitaba comunicar y hacer cosas bonitas y las hacía con honestidad. Y en cuanto a la gente, que me recuerde por mis canciones”.