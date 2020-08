Necaxa vs América: Dónde ver y a qué hora juegan: Liga MX Guardianes 2020

HERALDO DE MÉXICO

Las Águilas van a buscar su tercer triunfo en fila del torneo cuando visiten la cancha del estadio Victoria para enfrentar a los Rayos

Los Rayos del Necaxa van a recibir la visita de las Águilas del América en duelo de la Jornada 3 del Torneo Guardianes 2020, a celebrarse en el estadio Victoria de Aguascalientes, Ags.

El equipo americanista viajará a suelo hidrorrayo con la mira firme en sacar su tercer triunfo del torneo y aprovechar este gran inicio que han tenido en el Guardianes 2020.

Sumado al buen momento que tienen en el comienzo del certamen, se suma que los hidrorrayos simplemente no han encontrado la manera, no sólo de tener puntos en el torneo, sino que no ha anotado ni un sólo gol.

La ofensiva del América ya suma seis anotaciones apenas en dos jornadas, mientras que Necaxa no tiene un sólo gol a favor. Caso contrario, el equipo de las Águilas sólo ha recibido un tanto por cuatro que ya tienen los Rayos.

La ofensiva de Alfonso Sosa no ha podido suplir la baja que representó la partida del delantero Mauro Quiroga y ni Martín Barragán ni Lucas Passerini han tenido la oportunidad de hacer olvidar al “Comandante”.

#JugadorCITEC 🔥 Unai Bilbao (@ClubNecaxa) El refuerzo de los Rayos va tomando relevancia en el equipo y ante @fcjuarezoficial, pese a la derrota, logró buenos números. Por ello te presentamos un análisis de su partido de la #Jornada2 📊 @CITEC_Futbol ⚽ #LigaBBVAMX ⚡ pic.twitter.com/mDo3yn6LWU — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 6, 2020

El encuentro de la Jornada 3 del Torneo Guardianes de la Liga MX lo vas a poder seguir este viernes 7 de agosto con el duelo entre Necaxa y América en punto de las 19:30 horas.

El duelo va a ser transmitido por las pantallas de Azteca 7 y ESPN.