Encuentran COVID-19 en pulmones del ‘Cata’ Domínguez

ESPN

La esposa del ‘Cata’ Domínguez, Priscilla, informó que el jugador de Cruz Azul ya no es fuente de contagio

Julio César Domínguez sufrió secuelas del coronavirus por el que dio positivo hace cinco semanas, razón por la que una neumonía lo tiene hospitalizado desde el lunes pasado.

La esposa del ‘Cata’ Domínguez, Priscilla, informó que en los resultados de una broncoscopia se halló el COVID-19 en los pulmones del futbolista de 32 años de edad, pese a que en las pruebas de PCR, y la de IGM/IGG, había dado negativo hasta en tres ocasiones.

Tenemos los resultados, sí se encontró el virus en la broncoscopia [un estudio directo en los pulmones] porque en la tomografía se veía ahí las lesiones que dejó el virus, pero como en la PCR, en el IGM e IGG salía negativo, se hizo ese estudio para ver cuál era la causa y sí se encontró COVID”, publicó Priscilla en su cuenta de Instagram.

“Esto es de la lesión de hace más de un mes que dio positivo asintomático, es impredecible saber los daños que deja este virus, así como ni tratamiento existe. [Julio César] se está recuperando exitosamente”.

La esposa del ‘Cata’ Domínguez agregó que, de acuerdo con los especialistas, el jugador ya no es una fuente de contagio y que esta es una secuela del positivo que presentó durante el brote del pasado 28 de junio que afectó a un total de nueve personas del primer equipo, entre ellos cuatro jugadores y cinco integrantes del staff.

“Él ya no contagia, sólo que la neumonía dicen los especialistas le dio debido a que sus pulmones estaban inflamados. Claro, él fue asintomático, no sentía nada, pero repito, el virus es tan agresivo que no sabemos cómo queda el cuerpo por dentro. Por fortuna ya está estable y en un par de días estará en casa. Gracias por tantas muestras de cariño y Dios los bendiga”, agregó.

Más tarde, Priscilla aclaró que su esposo no tiene actualmente síntomas del COVID-19, sino que fueron secuelas del virus que contrajo hace cinco semanas.

“Ojo. Él no tiene coronavirus, son secuelas del virus, son restos del virus de más de un mes que dio positivo y fue asintomático, por eso en la PCR, IGG e IGM sale negativo, pero había lesión en sus pulmones, defensas bajas, cualquier bacteria lo llevaron a neumonía (sic). Él está bien, está estable, punto, se acabó”, escribió.

Odín Vite, Gerente de Medicina y Ciencias del Deporte del equipo, informó que el futbolista estará durante esta semana en el hospital hasta que termine su tratamiento médico.

“Esperamos que el próximo sábado pueda salir y estar en su casa y terminar de recuperarse de la infección. No tiene deficiencias respiratorias, sin tos, dolor de garganta, ni ninguna situación que lo ponga en riesgo”, mencionó.

Del mismo modo, el galeno reiteró que el zaguero no presenta ningún riesgo para las personas que lo visitan.

“No representa amenaza para su salud y no está enfermo, ni puede contagiar. Por eso no está en una zona confinada dentro del hospital y está en una habitación normal, porque el riesgo es nulo, de lo contrario estaría en un área confinada”, expuso.