Documental saca a la luz supresión de voto en EU

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Mientras en nuestro país hasta aún después de muerto sigue uno votando y eligiendo a personas con una aspiración a cargo de elección popular (es sarcasmo) en otros enfrentan la supresión del derecho al voto como pasa en Estados Unidos, esto y más lo podremos ver en el documental que presenta los estudios audiovisuales de Amazon que lleva por nombre “All In: The Fight for Democracy”, Todo dentro: La lucha por la democracia que llegará a las pantallas previo a las elecciones del vecino país del norte en el cual seguro alguien va a salir raspado.

La historia es dirigida por Liz Garbus y Lisa Corté, y la historia gira en torno a Stacey Abrams, primer afroamericana en ser candidata al puesto de gobernadora de Georgia versus exsecretario de Estado de ese estado, el republicano Brian Kemp, con una jornada electoral que estuvo más tóxica que Chernóbil y llena de irregularidades “Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”.

Lo interesante de esto no es la denuncia que evidentemente destapara una cloaca, sino que justamente cien días antes de las elecciones vienen a enlodar la carrera a uno y a enaltecer y poner en el papel de mártir a otro. Porque si no fuera esa la intención mejor la hubieran sacado antes o el próximo año, o al inicio de la pandemia ¿Por qué justamente ahorita? Porque es para darle en la torre a alguien.

Es totalmente relevante que, en Estados Unidos, México, en algún Estado, Municipio, Ranchería, Colonia, Delegación o pueblo; la gente tenga la oportunidad de elegir a quien lo represente, a votar y ser votado.

Y para darle duro y a la cabeza ‘All In: The Fight for Democracy’ se estrenará en cines el 9 de septiembre, y posteriormente si estos momentos apocalípticos lo permiten estará disponible en Amazon una semana después de su estreno.

La intención de estrenar una película en salas, aunque finalmente no se pueda por condiciones de salud, es una de las exigencias que la Academia de Hollywood impone para los proyectos que quieran competir en los próximos Óscar, abiertos a los estrenos en internet por las circunstancias.

¡¡¡Enamorándonos fuera del aire!!!

Gracias a Dios este bodrio televisivo sale del aire, la conductora Penélope Menchaca, dijo que la razón es porque Tv Azteca suspenderá las grabaciones debido a la pandemia del Covid-19 y porque es imposible se den sus abollones en la emisión, que ha resumido el amor a chicas en minifalda, esquina calzón, urgidas por conseguir un hombre con tipo de galán de balneario, con un IQ (nivel de inteligencia) de -50.

Eso no es todo, ese programa parece tener una maldición sobre él, ya que los participantes parecen sacados de los peores tugurios del país y pa´ muestra la gran cantidad de escándalos sexuales, conflictos, asesinatos y suicidios en los que se han visto involucrados sus participantes quienes buscan ser cubiertos de gloria en sus quince minutos de fama y ha terminado cubiertos de tierra.

Pues a mí me da una satisfacción estratosféricamente, inconmensurable e inefable que este programa que no se lo cree ni un recién nacido, no solo se suspenda por un tiempo, sino de aquí hasta que el infierno se congele.

The Weeknd en concierto por TikTok!

Heyyyyyy me encantó la idea” de poder escuchar Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd quien en conjunto con Tik Tok, Republic Records y la empresa de conciertos virtuales Wave ofrecerán la The Weeknd Experience.

La idea “The Weeknd Experience”, es una cuestión de realidad aumentada donde el cantante aparecerá como un avatar digital e interpretará los éxitos de su más reciente disco de estudio, “After Hours”.

El show concierto se llevará a cabo el 7 de agosto, a las 19:30 horas (tiempo CDMX), a través de la cuenta oficial de TikTok en la plataforma. Tendrá algunas repeticiones hasta el 10 de agosto.

¡Escúchenme de lunes a viernes de 11 a 12 horas en La Farándula con Ray Zubiri en el 96.1 FM y escríbanme www.rayzubiri.com