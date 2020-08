Crece el número de adolescentes embarazadas en el estado de Puebla

Hipólito Contreras

De acuerdo al INEGI existe un aumento de los embarazos en adolescentes de los 15 a los 19 años y se espera que en esta pandemia debido al confinamiento el número crezca más, el estar confinado, el no tener horarios específicos de trabajo, está favoreciendo que en determinado momento se vaya a elevar el número de embarazos no deseados, por esto la necesidad de aplicar métodos anticonceptivos modernos, afirmó la Dra. Ma. Monserrat Nava García, Ginecóloga del Hospital General de Huejotzingo.

Indicó que aproximadamente de acuerdo al INEGI de cada mil pacientes de 15 a 19 años, 75 llegan con embarazos no deseados, hoy por la pandemia se espera un incremento, a esto se suman la complicaciones de los embarazos en adolescentes, los riesgos van a depender del estado general que tenga la joven, existe riesgo que una menor de edad sea mamá, el riesgo es la preclamsia, la eclampsia, porque todavía a estas edades el cuerpo no está totalmente maduro, en menores no está maduro el sistema hipotálamo hipófesis, no están aún preparadas para un embarazo.

Expuso que a nivel nacional y estatal se ha hecho una estrategia de prevención para el embarazo, para evitar los embarazos no planificados recomendamos los anticonceptivos modernos, ante la vida acelerada que llevan las jóvenes se les olvida comprar el medicamento, tomárselo, o no usarlo adecuadamente. Hoy existe a disposición en los centros de salud en forma gratuita un anticonceptivo muy bueno que va a dar una seguridad anticonceptiva como si estuviera la paciente ligada, con la diferencia de que cuando ella quiera se puede embarazar sin ningún problema.

Este novedoso anticonceptivo tiene la capacidad de proteger a las adolescentes de embarazos no deseados hasta en un 98 y 99 por ciento, es discreto, se lo pueden poner en cualquier día del ciclo, se llama Yadel, está constituido por dos varillas, le va a dar una protección de 4 a 5 años dependiendo de la constitución de la paciente, tiempo en el que estará protegida de que no se va a embarazar, el dispositivo lo va a tener en el brazo, es discreto porque no lo verá nadie, no habrá problema de olvido de tomarse algo en el caso de otros métodos, si lo tomó con los alimentos o no, para su aplicación sólo se requieren unos minutos.

Reiteró que en los centros de salud este método ya está disponible, hoy como muchas instituciones se han vuelto COVID a las adolescentes les da miedo, sin embargo, los centros de salud no tienen población COVID, por lo que pueden ir con tranquilidad a solicitar su método anticonceptivo, específicamente el del as dos varillas que no tienen estrógenos con lo que se evitan muchos inconvenientes que presentan otros dispositivos.

Indicó que desde el 2019 ya se aplica este método anticonceptivo subdérmico en los centros de salud, es gratuito, sólo tienen que solicitarlo, es sólo un piquete en el brazo, van a sentir dónde está localizado, al mes se le revisa por el médico que se lo aplicó.