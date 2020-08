Inconformidad de la policía estatal porque no hay aumento salarial y tampoco del seguro de vida, según Antonio Mazatle

Hipólito Contreras

A pesar de la serie de protestas y la suspensión de actividades que encabezaron por tres días los policías estatales, siguen sin recibir los insumos necesarios ante la pandemia del COVID-19, tampoco se les ha incrementado su salario ni el seguro de vida como fue el acuerdo con el gobierno del estado, denunció Marco Antonio Mazatle Rojas, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral.

Afirmó que el gobierno del estado ha incumplido con la minuta firmada el pasado 4 de junio, hoy, indicó, no hay nadie al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el actual secretario Raciel López dio positivo al COVID-19 y está en confinamiento en su domicilio ubicado en el estado de Chiapas, con su ausencia la Secretaría se encuentra acéfala, dejando así la seguridad de Puebla a la deriva, los policías estatales continúan percibiendo salarios vergonzosos y trabajando sin tener seguros de vida que garanticen la tranquilidad de sus familiares por si llegaran a morir en el cumplimiento de sus deber.

Expuso que a pesar de que, en la mesa de negociación, la subsecretaría de administración Karla Morales Aguilar, aseguró que a partir de la firma de minuta se haría efectivo que los elementos ya contarían con un seguro de vida, las pólizas hasta la fecha no se han firmado.

Destacó que al cierre del primer semestre del año 12 policías han sido asesinados en cumplimiento de su deber, a sus familias no les han pagado los seguros de vida, con estas cifras el estado se ubica en el quinto lugar a nivel nacional con mayor incidencia de homicidios a policías estatales, “denunciamos que el gobierno estatal en su campaña mencionó que aumentaría el salario de los policías, pero no ha cumplido, la autoridad no ha mejorado los salarios ni las condiciones de vida de los policías en las corporaciones del estado, para frenar las manifestaciones de hace dos meses el gobierno del estado anunció un incremento de un 20 por ciento la prestación denominada 1J, se mencionó que quedaría abierta la mesa de diálogo para que en el mes de agosto se haga una segunda reunión para tratar el tema de incremento directo al salario y otras prestaciones”

Señaló que como parte de la minuta firmada por el asesor en materia de seguridad Ardelio Vargas Fosado, la autoridad estatal se comprometió a pagar un apoyo para gastos funerarios por 50 mil pesos y que los seguros de vida se incrementarían a 497 mil pesos si el policía cae en cumplimiento de su deber y de 242 mil pesos por muerte natural, pero nada se ha cumplido.