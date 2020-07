Todos los viernes hay “Noches en vela”

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Hace unos días estrenó el programa de televisión “Noches en vela” teniendo como padrino a Carlos Cuevas, con la conducción de la bella Aranza una de las voces más bellas de México y Latinoamérica.

Un programa que llega en un momento donde los seres humanos deseamos ver algo diferente, que deje de escurrir sangre de las pantallas de televisión con tantas noticias alarmantes, y justo llega este programa en televisión abierta que nos invita a la unión familiar, a disfrutar de la música, de grandes artistas, de cantar, de revivir esa nostalgia que ya se había perdido.

Aranza es conocida como “La Reina de la canción de Telenovela” por interpretar los temas de entrada de grandes Telenovelas y convertirlos en éxitos.

Con más de 25 años de trayectoria Aranza promete mucho en este proyecto el cual en su arranque ha contado con buena aceptación por parte del público.

“Noches en vela” todos los viernes a las 10 pm por el canal 34.1 de televisión abierta de Mexiquense TV. ¡No se lo pierdan!

Master Class con Leticia Campos Vázquez

Sabes cuanta información transmite tu rostro de ti de manera involuntaria? ¿Quieres saber todo lo que comunicas aún sin hablar y como trabajarlo de manera positiva? con un sustento científico y comprobado les recomiendo ampliamente la MASTER CLASS Rostro Interpretativo ¿Qué dice de tus emociones? este 31 de julio de manera virtual para todo el universo con la Maestra Leticia Campos Vázquez docente, actriz, directora de teatro, analista conductual y expresiones faciales que ofrece el Instituto de Estudios Superiores en Artes Escénicas de Oaxaca. Esto no es solo para gente relacionada con las artes, se las voy a poner fácil es para todos aquellos y aquellas que tengan cara, que interactúen con otras personas y desee comunicarse mejor. Lo recomiendo ampliamente porque yo lo he tomado, respetable lector entonces sé a dónde lo estoy mandando con alguien de prestigio estudiada, certificada y no de adivino o esas charlatanerías; tiene en su lista de alumnos muchísimos casos de éxito de los cuales este que le escribe a tomado cursos con ellos, políticos, figuras públicas, grupos de ventas, directivos, comunicadores, escuelas y no digo sus nombres porque a ella no le gusta hacerse publicidad con sus alumnos. Busquenlos en redes sociales para mayor información.

Escuela para seductores

Y seguro se fueron con la finta, pero se trata de una película protagonizada por Carmen Aub, Juan Ugarte, Gimena Gómez, Andrés Palacios y Memo Villegas, ópera prima de Giovanna Zacarías, que si todo sale bien será una de las películas mexicanas que se estrenará probablemente el 7 de agosto.

La cinta cuenta la historia de Raúl, quien después de una muy fallida propuesta de matrimonio viralizada en redes, pasa de estado civil: Soltero a #lordfriendzone, por lo que decide alejarse del mundo y estudiar las Ciencias de “Las relaciones humanas” para convertirse en “Sombra”, todo un maestro de la seducción.

Adoptando a sus nuevos alumnos Rodolfo, Luis y Waldo, tres personajes que no tienen nada de suerte con las mujeres, pero que tienen la meta de consagrarse como seductores, emprenden una aventura a la CdMx para realizar sus sueños, pero un desafortunado reencuentro con el pasado de Raúl y un encuentro –también un poco desafortunado con una mujer muy especial, harán que descubra que, para encontrar el verdadero amor, la única ley que aplica es “Ser uno mismo”.

La película que es una producción de Art Kingdom y QKramacara Films, será distribuida por Videocine y que cuenta además con las actuaciones de Armando Espitia, Fabiana Perzabal, Héctor Holten, Kevin Holt, Michelle Betancourt, Polo Morín y Estela del Rosario, será una de las primeras películas mexicanas que se estrene, una vez que se abran los cines, apoyando así la apertura de cines en toda la República Mexicana.

