Hoteles y restaurantes requieren apoyo: Hipólito Contreras

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Son miles de empresas poblanas las afectadas por la pandemia, todas las que el gobierno consideró no prioritarias, todas las que por los servicios que prestaban concentraban mucha gente: cines, balnearios, estadios, canchas deportivas, zoológicos, centros nocturnos, salones o auditorios, etc. Todos son importantes y requieren ayuda gubernamental para su recuperación. Hoteles y restaurantes necesitan la mano del gobierno.

Puebla capital y su zona conurbada, así como en las principales ciudades del estado, hay cientos de hoteles y restaurantes de diferentes niveles, los que están casi liquidados, con cientos y miles de trabajadores desempleados, o en el mejor de los casos, a medio sueldo.

Sabemos que hoteles y restaurantes son parte importante en la economía del estado, es en ellos en donde se alojaba y comían y consumían miles de turistas nacionales e internacionales, lo que representaba quizás el 35 por ciento de los ingresos del estado. Puebla tiene en el turismo el sector vital de su economía.

Hoy por la pandemia ese turismo nacional y extranjero se ha alejado, regresará cuando se den las condiciones, cuando Puebla y todo México están en semáforo naranja y verde, lo que se espera sea ya muy pronto, por ahora lo que se necesita es rescatar esas empresas.

El gobierno en sus tres niveles tienes facultades y responsabilidad de apoyar a las empresas afectadas por la pandemia, no debe dejarlas a su suerte y que ellas se defiendan como puedan, el gobierno está para defender la economía, y la empresa hotelera y restaurantera es economía, son parte vital de la economía estatal.

Hoy es cuando el gobierno debe vivir en plena austeridad, hoy debe hacer a un lado los grandes sueldos de los funcionarios, es una vergüenza que algunos estén cobrando hasta 400 mil pesos mensuales, otros 200 mil pesos, mientras la economía está destrozada por la pandemia, mientras millones de mexicanos viven con cien pesos diarios si bien les va.

El gobierno debe dejar de hacer obras innecesarias y costosas y dedicarse a reconstruir la economía que ha sido muy golpeada por la pandemia, debe bajar sueldos enormes de funcionarios, gobernadores, diputados, senadores, presidente municipales, y transferir esos recursos para rescatar empresas en quiebra.

En Puebla los hoteles y restaurantes, junto con los cines, balnearios, salones, etc., son los sectores más golpeados, hay que recatarlos para que regresen pronto a sus actividades con sus miles de trabajadores.

Sólo hay que preguntarle al gobierno ¿qué será de los 60 mil o más trabajadores que han sido despedidos de esas empresas? ¿de qué van a vivir? Todos ellos están a un paso de la delincuencia, ellos necesitan recursos para sostener a sus familias.

Pero no es sólo la economía de los trabajadores afectados, es la economía el estado, de la ciudad, es la economía de los empresarios que están perdiendo sus inversiones, todo eso hay que salvar y rescatar.

Hoteles y restaurantes necesitan ya reabrir, luego les llevará por lo menos un año recuperarse, el turismo llegará poco a poco, pero mientras eso pase, estas empresas necesitan el apoyo gubernamental.

Qué bien se escucharía que el gobierno federal y estatal anunciaran un programa para rescatar a todas las empresas afectadas por la prolongada cuarentena, la liberación de recursos frescos y suficientes para que esas empresas inicien su recuperación y llamen a sus trabajadores a reanudar actividades.

Un buen gobierno es el que apoya a las empresas afectadas por alguna situación, en este caso por la pandemia, un buen gobierno se solidariza con ellas, y claro, políticamente ese buen gobierno cosechará frutos.

No se trata de que el gobierno diga ahí les van 25 mil pesos a las empresas que cumplan con los requisitos, no, eso no les sirve de nada, se trata de que cada empresa diga lo que necesita para iniciar su recuperación y se les proporcione, pueden ser créditos con tasa cero o con muy bajas tasas de interés y pagables hasta que las empresas puedan hacerlo.

Si el gobierno protege a las empresas lo hace también con los trabajadores y con la economía en general.

En esta pandemia se verá si este nuevo gobierno de verdad es diferente y mejor que los anteriores o es lo mismo.