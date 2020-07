El confinamiento debe ser sólo para los contagiados y personas que tienen contacto con ellos, propone empresario

Hipólito Contreras

Hoy el gobierno se encuentra en una disyuntiva entre salvar vidas o las fuentes de empleo, es importante ya revisar la estrategia que no se ha cambiado desde el inicio del confinamiento, hay experiencia en otros países que debemos aprovechar en Puebla, no podemos estar confinados con la actividad económica detenida de manera indefinida, sólo deben estar confinados los contagiados y las personas con las que tienen contacto, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Destacó que cada día que pasa de confinamiento se pierden miles de empleos porque esas fuentes de trabajo están cayendo en la inviabilidad.

Expuso que de las soluciones posibles al COVID hay tres opciones, la vacuna, para ser optimistas tardará entre seis y ocho meses en quedar aprobada, las que van más avanzadas, luego se tomarán otros seis meses para tener accesos a la misma, la vacuna aunque se descubriera tardaría más de un año en dar efecto para poder tomar cierta normalidad en las actividades, pero no puede estar detenida la economía.

La otra alternativa es que se dé la inmunidad colectiva ya se está dando con tanto contagio, pero se estima que para que toda la población quedará bajo inmunidad colectiva va a tomar más de un año, no de aquí a noviembre como se publicaba en algunas fuentes, si se llegara a una inmunidad colectiva tomaría al ritmo que vamos un año, no podemos tener ese tiempo detenida la economía.

La tercera alternativa que se ha tomado es aprender a vivir con nuevas formas de realizar nuestras actividades, con la sana distancia, por esa razón estamos proponiendo que se tomen las mejores prácticas de otros países y se implementen en Puebla, la primera sería abandonar estas política fallida de no medir los contagios de manera temprana, las estadísticas que da a conocer el vocero López Gatell cuando las contrasta en materia de mortalidad con el registro civil éste tiene registrado dos y medio más de muertes, no se puede hacer una estrategia correcta de prevención de la enfermedad si se parte de una información no creíble o inexacta.

Es necesario como lo han hecho países de primer mundo adoptar un sistema de medidas para que se pueda confinar a los que están contagiados y se les pueda atender de manera temprana, como hoy no se mide eso la gente cuando ya presenta síntomas graves es cuando acude al hospital y cuando tiende a ser letal la enfermedad, no se inician los tratamiento en forma temprana ni en el paciente ni en las personas que estuvieron expuestas, expresó.